В Самарской области осудили курьера с 20 кг "синтетики"

Красноярский районный суд Самарской области признал жителя Липецкой области виновным в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В ноябре 2022 г. по указанию неизвестного подельника мужчина забрал оптовую партию запрещенного вещества из тайника Тверской области. Больше 20 кг "синтетики" он спрятал в машине — в отсеке для запасного колеса и должен был перевезти в Уфу. Автомобиль остановили в Красноярском районе Самарской области, а наркотики изъяли.

Суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф 100 тыс. рублей. Кроме того, в собственность государства конфисковали его автомобиль и мобильник.