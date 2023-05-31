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Происшествия

Самарчанка оставила трех детей у знакомой под Тольятти и забыла о них

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Ставропольском районе полицейскими возбуждено уголовное дело по факту неисполнения 26-летней матерью обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей.

Как установили сотрудники полиции, в период с сентября 2022 г. по март текущего года жительница Самары не заботилась о физическом, психическом здоровье, духовном и нравственном развитии своих троих малолетних детей: совместно не проживала, детские пособия тратила на собственные нужды, учреждения здравоохранения с детьми не посещала, малыши в указанный промежуток времени находились у ее знакомой на территории Ставропольского района.

Отчаявшись передать детей матери, которая не отвечала на ее звонки и сообщения в социальных сетях, женщина обратилась в полицию и сообщила, что более не может содержать чужих детей.

Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному адресу, забрали детей и поместили их в государственное учреждение. В настоящий момент жизни и здоровью малышей ничто не угрожает.

Мать малолетних сотрудники ПДН вызвали в отдел полиции. Во время опроса полицейские выявили у женщины явные признаки опьянения и вынесли постановление о медицинском освидетельствовании, от прохождения которого жительница Самары отказалась.

Сотрудниками полиции в отношении правонарушительницы собран материал, предусмотренный ст. 6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические средства без назначения врача) и направлен в районный суд для принятия решения по существу. Мировой судья вынес постановление о назначении женщине наказания в виде административного штрафа в размере 4000 рублей.
По данным сотрудников полиции, ранее женщина к административной и уголовной ответственности не привлекалась.

Отделом дознания ОМВД России по Ставропольскому району в отношении официально не трудоустроенной 26-летней жительницы Самары по признакам преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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