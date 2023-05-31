Инженера самарского завода будут судить за ограбление ювелирного

В Октябрьский районный суд Самары отправили уголовное дело о разбойном нападении на ювелирный магазин. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
По версии следствия, в ноябре 2022 г. обвиняемый под видом покупателя зашел в ювелирный салон на ул. Полевой. Угрожая охраннику газовым пистолетом, он разбил витрину и забрал украшения с бриллиантами. На выходе сотрудник службы безопасности попытался остановить грабителя, но тот все же смог скрыться. Ущерб составил более 1 млн рублей.
Подозреваемого задержали через четыре дня. Как выяснилось, 24-летний мужчина работает инженером на заводе. У него дома изъяли аэрозольный пистолет, молоток, подставки под ювелирные изделия и пломбы от украшений, а также 15 бриллиантов на общую сумму 38 тыс. рублей. Остальное мужчина сдал в ломбард в Казани за 290 тыс. рублей.
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Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
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