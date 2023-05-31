Президентская программа социальной газификации будет продолжена

В своем Послании депутатам Губернской думы и жителям Самарской области губернатор Дмитрий Азаров особо отметил важность дальнейшего развития газификации региона. Решение этой задачи — один из приоритетов работы Средневолжской газовой компании.

Иван Аветисян, председатель правления СВГК:

"Еще до старта федеральной программы социальной газификации, начатой в 2021 году, СВГК совместно с правительством Самарской области активно реализовывала инвестиционные мероприятия по развитию региональной системы газораспределения. В результате наша компания построила более 12 тысяч километров газопроводов в сотнях населенных пунктов. В настоящее время уровень доступности природного газа в губернии составляет около 94%. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по стране.

Президентская программа социальной газификации очень важна для людей, у которых ранее не было возможности самостоятельно подвести газ к своему дому. Сегодня каждый может бесплатно получить газ на границе своего участка или домовладения. Более того, при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе реализуются дополнительные меры социальной поддержки граждан, имеющих льготы. Им гарантирована компенсация затрат не только на прокладку газовых сетей внутри границ участка, но и на покупку и установку газового оборудования. Сейчас СВГК совместно с региональными властями работает над тем, чтобы еще больше упростить процесс согласования, проектирования и подключения к газовой сети. Достаточно будет подать всего лишь одну заявку и получить газ под ключ не только к границе участка, но и непосредственно в дом".