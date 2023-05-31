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Газовая отрасль ТЭК

Президентская программа социальной газификации будет продолжена

САМАРА. 31 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В своем Послании депутатам Губернской думы и жителям Самарской области губернатор Дмитрий Азаров особо отметил важность дальнейшего развития газификации региона. Решение этой задачи — один из приоритетов работы Средневолжской газовой компании.

Обсуждение хода газификации СВГК новых потребителей села Чубовка Кинельского района. Председатель правления Иван Аветисян слева. Обсуждение хода газификации СВГК новых потребителей села Чубовка Кинельского района. Председатель правления Иван Аветисян слева.
Фото: предоставлено ООО "СВГК"

Иван Аветисян, председатель правления СВГК:

"Еще до старта федеральной программы социальной газификации, начатой в 2021 году, СВГК совместно с правительством Самарской области активно реализовывала инвестиционные мероприятия по развитию региональной системы газораспределения. В результате наша компания построила более 12 тысяч километров газопроводов в сотнях населенных пунктов. В настоящее время уровень доступности природного газа в губернии составляет около 94%. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по стране.

Президентская программа социальной газификации очень важна для людей, у которых ранее не было возможности самостоятельно подвести газ к своему дому. Сегодня каждый может бесплатно получить газ на границе своего участка или домовладения. Более того, при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе реализуются дополнительные меры социальной поддержки граждан, имеющих льготы. Им гарантирована компенсация затрат не только на прокладку газовых сетей внутри границ участка, но и на покупку и установку газового оборудования. Сейчас СВГК совместно с региональными властями работает над тем, чтобы еще больше упростить процесс согласования, проектирования и подключения к газовой сети. Достаточно будет подать всего лишь одну заявку и получить газ под ключ не только к границе участка, но и непосредственно в дом".

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Сердюк 21 марта 2018 11:07 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Прошла экспертизу?

Павел Фирсов 17 марта 2018 17:14 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)

Виталя Виталя 14 марта 2018 18:16 Проект Самара-Авиагаза по цифровизации производства участвует в конкурсе на грант Российского научного фонда

Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.

Thought Mind 14 августа 2014 15:38 Чистая прибыль "Самарагаза" в первом полугодии сократилась в 4,2 раза

Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")

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