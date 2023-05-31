Президентская программа социальной газификации будет продолжена

В своем Послании депутатам Губернской думы и жителям Самарской области губернатор Дмитрий Азаров особо отметил важность дальнейшего развития газификации региона. Решение этой задачи — один из приоритетов работы Средневолжской газовой компании.
Иван Аветисян, председатель правления СВГК:
"Еще до старта федеральной программы социальной газификации, начатой в 2021 году, СВГК совместно с правительством Самарской области активно реализовывала инвестиционные мероприятия по развитию региональной системы газораспределения. В результате наша компания построила более 12 тысяч километров газопроводов в сотнях населенных пунктов. В настоящее время уровень доступности природного газа в губернии составляет около 94%. Этот показатель значительно выше, чем в среднем по стране.
Президентская программа социальной газификации очень важна для людей, у которых ранее не было возможности самостоятельно подвести газ к своему дому. Сегодня каждый может бесплатно получить газ на границе своего участка или домовладения. Более того, при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе реализуются дополнительные меры социальной поддержки граждан, имеющих льготы. Им гарантирована компенсация затрат не только на прокладку газовых сетей внутри границ участка, но и на покупку и установку газового оборудования. Сейчас СВГК совместно с региональными властями работает над тем, чтобы еще больше упростить процесс согласования, проектирования и подключения к газовой сети. Достаточно будет подать всего лишь одну заявку и получить газ под ключ не только к границе участка, но и непосредственно в дом".
Последние комментарии
Прошла экспертизу?
Странно, но вот в этой рекламке про цифровую трансформацию "Росэнергоатома"(https://www.gazeta.ru/prcom/2018/03/05/11671897.shtml) от имени разработчика решений на базе SAP говорится, что IT-поддержка бизнес-процессов - как раз и есть один из элементов цифровизации экономики. :) Видимо, ребята, продвигающие SAP, совсем ничего не понимают в этой самой цифровой экономике. :)
Для данных целей есть Sap. Айти поддержка бизнес процессов не есть идея цифровой экономики. Удивил, так удивил.
Какой уж из Никитина совладелец? Акционеры: Росимущество (управляет ОАО "Газпром")—25,5%, ООО "База"—50%, Деркачева Людмила Ивановна—11,08% (данные согласно ежеквартального отчета ОАО "Самарагаз")