1 июня в Самаре откроется вестибюль №2 станции метро "Алабинская"

В четверг, 1 июня, в 6:00 в Самаре откроется вестибюль №2 станции метро "Алабинская".

Станция начала функционировать в 2015 г., а 1 июня запускают в эксплуатацию вестибюль №2. Теперь пассажирам будут доступны все шесть пешеходных сходов станции, расположенные на пересечении улиц Ново-Садовой и Осипенко.

"Эти сходы позволят не только обеспечить удобный подход к станции со всех сторон перекрестка, но и повысить безопасность дорожного движения, так как сходы выполняют функцию подземного пешеходного перехода через улицы Осипенко и Ново-Садовую, - рассказал заместитель главы Самары - руководитель департамента транспорта Сергей Маркин. - Станция существенно отличается от остальных в нашем самарском метрополитене. Установлено самое современное оборудование по всем направлениям деятельности. Это касается и транспортной безопасности, для обеспечения которой будут работать в том числе новые интроскопы, металлодетекторы, комплекс технических средств видеонаблюдения. Так, видеокамеры уже есть над каждым входным турникетом".

Для контроля оплаты проезда, прохода на пассажирскую платформу будут использовать турникеты отечественного производства.

"У этих турникетов современная конструкция, обновленная информационная панель. При этом за счет программного обеспечения надежность работы системы выше. Огромный плюс данного комплекса в том, что обслуживающий персонал может дистанционно наблюдать за работой турникетов, своевременно получать сигналы о состоянии комплекса и необходимости технического обслуживания. На других станциях для диагностики специалисты обязательно должны приехать на станцию, осмотреть устройства, вскрыть их, чтобы определить причину той или иной ситуации", - прокомментировал исполняющий обязанности директора МП "Самарский метрополитен" Алексей Гурьянов.

"В целях создания доступной среды для маломобильных граждан на станции уложена тактильная плитка, имеются и специальные подъемные устройства. Все это положительно отразится на организации перевозок. Подчеркну, что технические решения были реализованы, основываясь на отечественных технологиях", - добавил Сергей Маркин.

"Забота о пассажирах, особенно о маломобильных гражданах - это крайне важно. Мы всегда готовы оказать помощь в применении подъемных платформ. Для этого пассажиры с ограниченными возможностями здоровья могут нажать кнопку вызова персонала на входе в метро, после чего будет организовано сопровождение до посадочной платформы, а на другой станции пассажиров также обязательно встретят", - сообщила врио начальника станции "Алабинская" Маргарита Асс.

Представитель дирекции муниципального предприятия заверил: на станции в полном объеме реализованы все актуальные требования к обеспечению пожарной безопасности. В частности, источник возгорания может определяться автоматически. Помимо этого, все продумано в части управления на случай эвакуации пассажиров. Так, системы дымоудаления и подпора воздуха обеспечивают эффективные условия для безопасной и своевременной эвакуации людей.

В ближайшее время на входных площадках пешеходных сходов вестибюля №1 станции "Алабинская" продолжатся ремонтные работы в рамках текущего содержания.