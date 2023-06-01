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Преступления Происшествия

В Тольятти изъяли 60 тыс. литров контрафактного алкоголя

ТОЛЬЯТТИ. 1 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тольяттинские полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в продаже спиртного без лицензии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Правоохранители пришли в арендованный ООО ангар, где и обнаружили более 60 тыс. л спиртосодержащей жидкости и готового алкоголя, производственное оборудование, а также бутылки, пробки, этикетки, упаковку. А вот лицензий, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных у владельца не было. Стоимость изъятой жидкости составила более 110 тыс. рублей.

Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").

Гид потребителя

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