В Тольятти изъяли 60 тыс. литров контрафактного алкоголя

Тольяттинские полицейские задержали 43-летнего мужчину, подозреваемого в продаже спиртного без лицензии. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Правоохранители пришли в арендованный ООО ангар, где и обнаружили более 60 тыс. л спиртосодержащей жидкости и готового алкоголя, производственное оборудование, а также бутылки, пробки, этикетки, упаковку. А вот лицензий, сертификатов соответствия и товарно-транспортных накладных у владельца не было. Стоимость изъятой жидкости составила более 110 тыс. рублей.
Возбужденно уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ ("Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции").
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а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
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