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"Крылья Советов" по итогам 2022 г. показали прибыль в 777 млн рублей Нападающий "Акрона" Салтыков перейдет в "Локомотив" "Крылья Советов" проиграли "Факелу" - 1:2 Иван Бобер вызван в юношескую сборную России Иван Ломаев будет восстанавливаться после травмы две-три недели

Футбол Спорт

"Крылья Советов" по итогам 2022 г. показали прибыль в 777 млн рублей

САМАРА. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Футбольный клуб "Крылья Советов" по итогам 2022 г. получил прибыль до налогообложения в 777,5 млн рублей. Такие данные приводятся в финансовой информации клубов, опубликованной Российским футбольным союзом.

Операционные доходы (от продажи билетов, рекламы, поступления от организаторов соревнований) составили 2,75 млрд руб., расходы — 2,28 млрд. Прибыль от продажи и покупки игроков — 286,3 млн рублей.

В пассиве самарского клуба обязательства на 1,4 млрд, в том числе заемные средства 955,7 млн рублей.

"Крылья" стали самым прибыльным клубом по итогам прошедшего года. На втором месте "Сочи" (750,3 млн), на третьем - "Зенит" (647,5 млн).

Напомним, по итогам 2021 г. "Крылья" получили прибыль в 28 млн рублей. Тогда у них было долгов на 1,69 млрд рублей. А убыток от приобретения и продажи игроков составил 224 млн рублей.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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