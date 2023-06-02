"Крылья Советов" по итогам 2022 г. показали прибыль в 777 млн рублей

Футбольный клуб "Крылья Советов" по итогам 2022 г. получил прибыль до налогообложения в 777,5 млн рублей. Такие данные приводятся в финансовой информации клубов, опубликованной Российским футбольным союзом.

Операционные доходы (от продажи билетов, рекламы, поступления от организаторов соревнований) составили 2,75 млрд руб., расходы — 2,28 млрд. Прибыль от продажи и покупки игроков — 286,3 млн рублей.

В пассиве самарского клуба обязательства на 1,4 млрд, в том числе заемные средства 955,7 млн рублей.

"Крылья" стали самым прибыльным клубом по итогам прошедшего года. На втором месте "Сочи" (750,3 млн), на третьем - "Зенит" (647,5 млн).

Напомним, по итогам 2021 г. "Крылья" получили прибыль в 28 млн рублей. Тогда у них было долгов на 1,69 млрд рублей. А убыток от приобретения и продажи игроков составил 224 млн рублей.