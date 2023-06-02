Самарец порезал соседа, пока готовил суп

Кировский районный суд Самары вынес приговор неоднократно судимому местному жителю. Его признали виновным в нанесении тяжких травм. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Инцидент произошел в доме на ул. Гвардейской. 39-летний самарец в своей комнате шинковал капусту, когда к нему зашел сосед, предположив, что мужчина взял его пульт от телевизора. Это закончилось перепалкой, во время которой хозяин комнаты несколько раз ударил гостя ножом в грудь. Затем обвиняемый помыл нож, дорезал овощи и ушел, спрятав нож в холодильнике.

В итоге суд приговорил самарца к двум с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима.