16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Тольятти задержали мужчину с крупной партией мефедрона Преподаватель из Самары перевела настойчивым мошенникам более 2 млн рублей В Пензенской области двое подростков отравились самарским сидром В больнице скончался еще один самарец, употреблявший "Мистер Сидр" Еще один случай отравления сидром зафиксирован в Чувашии

Преступления Происшествия

В Тольятти задержали мужчину с крупной партией мефедрона

ТОЛЬЯТТИ. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мае в Автозаводском районе правоохранители остановили для проверки документов водителя, управлявшего автомобилем Hynday Solaris. При проведении административной процедуры мужчина заметно нервничал, пытался спрятать руки, отводил взгляд. Полицейские приняли решение о проведении его личного досмотра.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана джинс досматриваемого четыре полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством  — мефедрон в крупном размере.

Со слов подозреваемого, наркотики он хранил для личного употребления. По данным полиции, 45-летний местный житель ранее не судим, официально не трудоустроен.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до одного года.

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Vad. Сикурич 16 октября 2022 08:45 Полицейский, застреливший на охоте человека, стрелял в себя

УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».

Павел Любавин 23 сентября 2022 10:50 У первого замглавы Тольятти провели обыски дома и на работе

Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?

John Nameless 17 сентября 2022 14:32 В Самаре разыскивают насильника, напавшего на ребенка

если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2