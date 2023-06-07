Сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В мае в Автозаводском районе правоохранители остановили для проверки документов водителя, управлявшего автомобилем Hynday Solaris. При проведении административной процедуры мужчина заметно нервничал, пытался спрятать руки, отводил взгляд. Полицейские приняли решение о проведении его личного досмотра.
Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана джинс досматриваемого четыре полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством — мефедрон в крупном размере.
Со слов подозреваемого, наркотики он хранил для личного употребления. По данным полиции, 45-летний местный житель ранее не судим, официально не трудоустроен.
Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до одного года.
Последние комментарии
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".
УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063