В Тольятти задержали мужчину с крупной партией мефедрона

Сотрудниками Госавтоинспекции Тольятти задержали 45-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В мае в Автозаводском районе правоохранители остановили для проверки документов водителя, управлявшего автомобилем Hynday Solaris. При проведении административной процедуры мужчина заметно нервничал, пытался спрятать руки, отводил взгляд. Полицейские приняли решение о проведении его личного досмотра.

Сотрудники полиции обнаружили и изъяли из кармана джинс досматриваемого четыре полиэтиленовых пакета с порошкообразным веществом белого цвета. В экспертно-криминалистическом отделе Управления МВД России по г. Тольятти экспертизой установлено, что изъятое является наркотическим средством — мефедрон в крупном размере.

Со слов подозреваемого, наркотики он хранил для личного употребления. По данным полиции, 45-летний местный житель ранее не судим, официально не трудоустроен.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Автозаводского района СУ УМВД России по г. Тольятти в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, совершенные в крупном размере). Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. руб. и с ограничением свободы на срок до одного года.