Самую интеллектуальную промышленную компанию определят на форуме "Инженеры будущего"

1 июля в рамках образовательных мероприятий Новикомбанка на Форуме "Инженеры будущего" состоится розыгрыш Интеллектуального Кубка в формате популярной телевизионной игры "Что? Где? Когда?". По итогам состязания будет определен победитель в номинации "Самая интеллектуальная компания в промышленной сфере".

Форум "Инженеры будущего" проводится ежегодно для молодых руководителей структурных подразделений промышленных предприятий, инженеров и специалистов технической направленности, студентов и аспирантов высших учебных заведений, представителей молодежных общественных организаций. В этом году мероприятие пройдет с 23 июня по 3 июля в Тульской области и соберет более 1 500 участников.

Участникам предоставляется уникальная возможность пройти обучение по самым интересным, насыщенным, инновационным программам в рамках образовательного блока, поучаствовать в обширной деловой части мероприятия, а также показать навыки и раскрыть свои таланты в спортивной и культурной сферах.

На сессиях образовательной программы можно ознакомиться с новейшими промышленными разработками и технологиями отечественного машиностроения. Представители Новикомбанка, опорного банка Госкорпорации Ростех и традиционного партнера Форума, в ходе круглых столов, посвященных темам развития машиностроительного комплекса страны, поделятся секретами успешного финансирования сложных высокотехнологичных проектов.

Кроме того, в этом году Новикомбанк предложит молодым инженерам состязание в формате всем известной телевизионной игры "Что? Где? Когда?". За звание в номинации "Самая интеллектуальная компания в сфере промышленности" смогут побороться предприятия — участники Форума, которые сформируют команды из шести игроков. Проведут игру организаторы ежегодного турнира "Интеллектуальный кубок", который проходит в Москве с 2015 года.

Отличие от игры "Что? Где? Когда?" заключается в том, что несколько команд одновременно играют на одной площадке, соревнуясь друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам и дает минуту на обсуждение каждого вопроса. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, становится победителем. В общем рейтинге оценки участников форума баллы, набранные в ходе активности, не учитываются.

Корпоративная команда Новикомбанка — многократный победитель в номинации "Самый интеллектуальный банк". На протяжении четырех лет она стабильно демонстрирует высокий интеллектуальный уровень и становится участником финальных игр Кубка.

По словам Председателя Правления Новикомбанка, куратора Воронежского отделения Союза машиностроителей России Елены Георгиевой, вот уже 30 лет банк уделяет особое внимание системному привлечению молодых специалистов к процессам развития машиностроения. "Молодые инженеры, собравшиеся на Форуме — опора страны, будущая элита нашей промышленности, чьи знания и интеллект призваны обеспечить технологический суверенитет России. Их талант и энтузиазм — локомотив для роста отрасли и экономики страны. Именно поэтому мы выбрали необычный состязательный формат образовательного мероприятия, который позволит участникам проявить свои разносторонние знания", — прокомментировала Елена Георгиева.