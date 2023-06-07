"Волгафест"-2023: музыка, театр, образование, арт

Во вторник, 13 июня, стартует фестиваль "Волгафест", ставший визитной карточкой Самарской области. Продлится фестиваль до воскресенья, 18 июня. Место проведения традиционно: первая очередь набережной Самары. Тема фестиваля - "Любовь".

Ежегодно фестиваль представляет самые прогрессивные, креативные культурные, образовательные и паблик-арт проекты, задавая тренды развития городской среды и культуры, и привлекает тысячи жителей и гостей города.

Сейчас на пляже первой очереди набережной Самары идет подготовка к фестивалю. Организаторы уже представили полную программу, в которой обозначены ежедневные мероприятия и события каждого дня. При всем разнообразии формат "Волгафеста" остается неизменными: музыкальная, театральная, образовательная, паблик-арт программы.

О ежедневных событиях Волга Ньюс сообщил ранее, а вот музыкальная программа фестиваля стартует в день открытия, 13 июня, в 18.30 концертом JazzySways. Традиционно фестиваль будет наполнен разнообразными музыкальными жанрами: от нового попа от махачкалинской группы "Нееет, ты что" и африканских ритмов от "Либерии" до меланхоличного инди-попа от надежды независимой музыки - проекта "Наадя".

В рамках театральной программы состоятся специальные показы для детей на траве под тенью деревьев. Каждый вечер на закате пройдет сайт-специфик спектакль: постановка будет состоять из 5 новелл, рассказывающих о сотворении окружающего мира силами любви. Будет построена специальная сцена, максимально интегрированная в лес. Музыку для постановки написала (и исполнит на фестивале) композитор Кира Вайнштейн - номинант "Золотой маски" и премии имени Сергея Курёхина. Первый премьерный показ уже 13 июня, в 21:00 на площадке "Лесной театр".

За новостями фестиваля можно следить на официальном ресурсе: http://volgafest.com. Ежедневный анонс и подробности программ - во ВКонтакте: в пабликах "Волгафест" и "Самарская область".

Фестиваль проводится при поддержке правительства Самарской области.