16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Волгафест"-2023: музыка, театр, образование, арт В "Новом пространстве" пройдет творческая встреча с народным художником РФ Натальей Мурадовой Стала известна полная программа фестиваля "ВолгаФест" В День России состоятся гранд-финал фестиваля "САМ.ФЕСТа" и пиротехнический спектакль Самарская кирха отметит 20-летие своего органа тремя концертами

Культура

"Волгафест"-2023: музыка, театр, образование, арт

САМАРА. 7 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 13 июня, стартует фестиваль "Волгафест", ставший визитной карточкой Самарской области. Продлится фестиваль до воскресенья, 18 июня. Место проведения традиционно: первая очередь набережной Самары. Тема фестиваля - "Любовь".

Ежегодно фестиваль представляет самые прогрессивные, креативные культурные, образовательные и паблик-арт проекты, задавая тренды развития городской среды и культуры, и привлекает тысячи жителей и гостей города.

Сейчас на пляже первой очереди набережной Самары идет подготовка к фестивалю. Организаторы уже представили полную программу, в которой обозначены ежедневные мероприятия и события каждого дня. При всем разнообразии формат "Волгафеста" остается неизменными: музыкальная, театральная, образовательная, паблик-арт программы.

О ежедневных событиях Волга Ньюс сообщил ранее, а вот музыкальная программа фестиваля стартует в день открытия, 13 июня, в 18.30 концертом JazzySways. Традиционно фестиваль будет наполнен разнообразными музыкальными жанрами: от нового попа от махачкалинской группы "Нееет, ты что" и африканских ритмов от "Либерии" до меланхоличного инди-попа от надежды независимой музыки - проекта "Наадя".

В рамках театральной программы состоятся специальные показы для детей на траве под тенью деревьев. Каждый вечер на закате пройдет сайт-специфик спектакль: постановка будет состоять из 5 новелл, рассказывающих о сотворении окружающего мира силами любви. Будет построена специальная сцена, максимально интегрированная в лес. Музыку для постановки написала (и исполнит на фестивале) композитор Кира Вайнштейн - номинант "Золотой маски" и премии имени Сергея Курёхина. Первый премьерный показ уже 13 июня, в 21:00 на площадке "Лесной театр".

За новостями фестиваля можно следить на официальном ресурсе: http://volgafest.com. Ежедневный анонс и подробности программ - во ВКонтакте: в пабликах "Волгафест" и "Самарская область".
Фестиваль проводится при поддержке правительства Самарской области.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:24 В Самаре под охрану взяли памятник Дзержинскому

Ну хоть в Самаре сумели защитить Честь и Достоинство.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:40 Стали известны подробности открытия филиала Третьяковки в Фабрике-кухне

Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:38 В доме-музее Ленина откроется выставка "Пробуждение"

Объект должен жить! И это здорово!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:36 В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"

Стоит порадоваться за благое дело!

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:35 В галерее "Виктория" открылась выставка "чá-щá"

Стоит пожелать удачи Галерее

Фото на сайте

Эскизы галереи "Виктория"

Эскизы галереи "Виктория"

Креативный кластер "Центр труда и отдыха “Станкозавод"

Креативный кластер "Центр труда и отдыха “Станкозавод"

Министр культуры рассказала самарским мамам, где можно интересно провести время с детьми

Министр культуры рассказала самарским мамам, где можно интересно провести время с детьми

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2