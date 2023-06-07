Экс-сотрудница самарского вуза, присвоившая миллионы рублей, не смогла добиться УДО

Куйбышевский районный суд Самары рассмотрел ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшей сотрудницы вуза, которую осудили за хищение. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 2021 г. Сызранский городской суд вынес приговор кассиру местного филиала самарского вуза. С января 2013 г. по май 2017 г. женщина вместе с главным бухгалтером забрала из кассы поступавшие от студентов деньги. Совокупный ущерб составил 21,8 млн рублей. За это кассира приговорили к трем годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
Теперь женщина подала на УДО. При этом на момент рассмотрения ходатайства она вернула из похищенного менее 80 тыс. рублей.
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