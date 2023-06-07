Самарский водитель отправится в колонию-поселение за смерть велосипедиста

Кировский районный суд Самары вынес приговор водителю, насмерть сбившему велосипедиста. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В 7:00 10 июня 2022 г. мужчина ехал на Chevrolet Klan по ул. Береговой и сбил велосипедиста. Пострадавший скончался.
Суд назначил автомобилисту год лишения свободы в колонии-поселении и еще на полтора года лишил водительских прав.
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