Самарский водитель отправится в колонию-поселение за смерть велосипедиста

Кировский районный суд Самары вынес приговор водителю, насмерть сбившему велосипедиста. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 7:00 10 июня 2022 г. мужчина ехал на Chevrolet Klan по ул. Береговой и сбил велосипедиста. Пострадавший скончался.

Суд назначил автомобилисту год лишения свободы в колонии-поселении и еще на полтора года лишил водительских прав.