С 9 июня в музее-галерее "Заварка" откроется выставка "Деревянная Самара, которую мы не знаем"

В пятницу, 9 июня, в музее-галерее "Заварка" (ул. Самарская, 207а) начнет свою работу выставка "Деревянная Самара, которую мы не знаем". Она продлится до 31 августа 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба музея.

В экспозиции представлено более 40 фотографий деревянных зданий из личных коллекций Сергея Рудняева, Армена Арутюнова и Нины Дюковой, из Государственного архива Самарской области и открытых источников.

Первый зал "Церкви и архитектура самарских парков" посвящен церковному зодчеству и объектам, находившимся в самарских парках и скверах. Тема центрального зала "Деревянный город на Волге" — архитектурные произведения на берегу большой реки: купеческие дачи, пристани и амбары, советские яхт-клуб и речной вокзал. В третьем зале "Что имеем — не храним" представлены здания, сгоревшие, снесенные или перестроенные за последние 20 лет.

В витринах размещаются резные декоративные детали с утраченных зданий и подлинные элементы отделки, замененные на фасадах в ходе ремонтов. Предметы предоставлены фестивалем восстановления исторической среды "Том Сойер Фест" и компанией "Самарареставрация".

В течение работы выставки пройдет серия мероприятий — организованные экскурсии по экспозиции, тематические мастер-классы для детей и взрослых, лекции самарских экспертов. Вход на все мероприятия свободный. Узнать подробности и записаться на лекции, мастер-классы и экскурсии можно будет в группе музея-галереи "Заварка" ВКонтакте.