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Преступления Происшествия

В Самаре доцента вуза подозревают в получении взятки

САМАРА. 8 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре транспортные полицейские зафиксировали факт получения взятки доцентом местного вуза. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе самарской транспортной полиции.

Сначала оперативникам поступила информация от администрации университета о том, что преподаватель может быть причастен к коррупционным преступлениям.

"Полицейские задокументировали факт получения 44-летним мужчиной денег от четырех групп студентов университета, — сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. — Предварительно установлено, что подозреваемый за вознаграждение гарантировал студентам положительные оценки и беспрепятственную сдачу зачета. Общая сумма взятки составила 225 тыс. руб., что является крупным размером".

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

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