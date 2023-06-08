В Самаре доцента вуза подозревают в получении взятки

В Самаре транспортные полицейские зафиксировали факт получения взятки доцентом местного вуза. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе самарской транспортной полиции.
Сначала оперативникам поступила информация от администрации университета о том, что преподаватель может быть причастен к коррупционным преступлениям.
"Полицейские задокументировали факт получения 44-летним мужчиной денег от четырех групп студентов университета, — сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте. — Предварительно установлено, что подозреваемый за вознаграждение гарантировал студентам положительные оценки и беспрепятственную сдачу зачета. Общая сумма взятки составила 225 тыс. руб., что является крупным размером".
Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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