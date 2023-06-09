Самарец получил восемь лет колонии за 2 кг мефедрона

В Самаре осудили парня, пытавшегося сбыть наркотики. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Молодой человек в интернете договорился с неизвестным о "работе" и в декабре 2022 г. забрал из тайника в лесу Красноглинского района 2 кг мефедрона. Он доставил "товар" на парковку, где его и задержали полицейские.

Суд приговорил самарца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.