Самарец получил восемь лет колонии за 2 кг мефедрона

В Самаре осудили парня, пытавшегося сбыть наркотики. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Молодой человек в интернете договорился с неизвестным о "работе" и в декабре 2022 г. забрал из тайника в лесу Красноглинского района 2 кг мефедрона. Он доставил "товар" на парковку, где его и задержали полицейские.
Суд приговорил самарца к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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