Пилот гидросамолета из Тольятти оштрафован за полеты без прав

Во вторник, 13 июня, стало известно, что по материалам транспортной прокуратуры Управлением Ространснадзора по ПФО пилот гидросамолета, нарушивший правила использования воздушного пространства привлечен к административной ответственности и ему назначены наказания в виде штрафов на сумму 60 тыс. рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Нарушения, допущенные пилотом были выявлены Куйбышевской транспортной прокуратурой при проверке исполнения законодательства в сфере безопасности полётов в связи с нарушением правил использования воздушного пространства в Самарской области.

Во время проверки было установлено, что в апреле 2023 г. 35-летний житель города Тольятти на самолете-амфибии выполнял полеты из села Красный Яр в село Подстёпки, а также в СНТ "Кирилловское" Самарской области.

В нарушение Федеральных авиационных правил уведомления об использовании воздушного пространства пилот в органы обслуживания воздушного движения не направил. Кроме того, у пилота отсутствовали разрешительные документы, дающие права на управление воздушным судном.

Указанные нарушения могли повлиять на безопасность эксплуатации воздушного транспорта и повлечь возникновение аварийных ситуаций.

В этой связи Куйбышевским транспортным прокурором в отношении пилота возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

По материалам транспортной прокуратуры Управлением Ространснадзора по ПФО пилот привлечен к административной ответственности и ему назначены наказания в виде штрафов на сумму 60 тыс. рублей.

Уплата штрафов находится на контроле транспортной прокуратуры.