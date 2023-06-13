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Происшествия

Пилот гидросамолета из Тольятти оштрафован за полеты без прав

САМАРА. 13 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 13 июня, стало известно, что по материалам транспортной прокуратуры Управлением Ространснадзора по ПФО пилот гидросамолета, нарушивший правила использования воздушного пространства привлечен к административной ответственности и ему назначены наказания в виде штрафов на сумму 60 тыс. рублей. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Нарушения, допущенные пилотом были выявлены Куйбышевской транспортной прокуратурой при проверке исполнения законодательства в сфере безопасности полётов в связи с нарушением правил использования воздушного пространства в Самарской области.

Во время проверки было установлено, что в апреле 2023 г. 35-летний житель города Тольятти на самолете-амфибии выполнял полеты из села Красный Яр в село Подстёпки, а также в СНТ "Кирилловское" Самарской области.

В нарушение Федеральных авиационных правил уведомления об использовании воздушного пространства пилот в органы обслуживания воздушного движения не направил. Кроме того, у пилота отсутствовали разрешительные документы, дающие права на управление воздушным судном.

Указанные нарушения могли повлиять на безопасность эксплуатации воздушного транспорта и повлечь возникновение аварийных ситуаций.

В этой связи Куйбышевским транспортным прокурором в отношении пилота возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

По материалам транспортной прокуратуры Управлением Ространснадзора по ПФО пилот привлечен к административной ответственности и ему назначены наказания в виде штрафов на сумму 60 тыс. рублей.

Уплата штрафов находится на контроле транспортной прокуратуры.

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