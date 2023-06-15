Супружескую пару осудили за сбыт поддельных денег в Самаре

В Самаре суд вынес приговор супругам, которых признали в семи эпизодах сбыта фальшивых купюр. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В феврале 2022 г. пара приобрела у неизвестного семь купюр номиналом 5 тыс. рублей. После этого самарцы сбыли их в разных магазинах.
Суд посчитал, что в действиях мужчины был особо опасный рецидив (ранее он отбывал наказание за тяжкие преступления), и назначил ему три года лишения свободы в колонии особого режима. Женщина признала вину и возместила магазинам ущерб. Ей назначили два года и пять месяцев принудительных работ.
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