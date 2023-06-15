Сызранец получил пять лет колонии за пьяную драку

Сызранский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в умышленном причинении тяжких травм, повлекших смерть.

По данным прокуратуры Самарской области, сызранец выпивал и поссорился с приятелем. Началась драка, обвиняемый ударил оппонента кухонным ножом и попал в бедренную артерию. Потерпевший скончался в машине "скорой помощи".

Сызранца приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.