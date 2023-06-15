Сызранец получил пять лет колонии за пьяную драку

Сызранский городской суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в умышленном причинении тяжких травм, повлекших смерть.
По данным прокуратуры Самарской области, сызранец выпивал и поссорился с приятелем. Началась драка, обвиняемый ударил оппонента кухонным ножом и попал в бедренную артерию. Потерпевший скончался в машине "скорой помощи".
Сызранца приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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