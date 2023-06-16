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Общество

Самарская область - лидер ПФО по количеству победителей конкурса президентских грантов на развитие гражданского общества

САМАРА. 16 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 14 июня, на заседании координационного комитета под председательством первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко подведены итоги второго конкурса по распределению грантов главы государства на развитие гражданского общества в 2023 году. Самарская область лидирует не только в Приволжском федеральном округе, но и в целом по России, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

 

Гранты выделяются на реализацию социальных, культурных, образовательных и других социально значимых некоммерческих проектов.
Всего в Фонд поступило 11,3 тыс. проектов от некоммерческих организаций из 88 регионов страны. Победителями признаны 1 504 НКО, проекты которых получили наивысшие баллы по результатам независимой экспертизы. Общая сумма финансирования победивших проектов составит 3,5 млрд рублей.

Популярные грантовые направления: охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

НКО, зарегистрированные на территории Приволжского федерального округа, представили 2,6 тыс. проектов. Победителями признаны 352 организации, получившие финансирование на сумму 683 млн рублей. Часть этих средств будет направлена на реализацию проектов по поддержке семей участников СВО.

Наибольшее количество победивших НКО в Самарской области (60 проектов, 97 млн руб.), Республике Башкортостан (49 проектов, 75 млн руб.) и Удмуртской Республике (38 проектов, 65 млн руб.).

Прием заявок на участие в первом конкурсе Фонда президентских грантов 2024 года начнется 1 сентября и завершится 16 октября 2023 года.

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