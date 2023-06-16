Тольяттинец получил 21 год колонии за убийство двоих приятелей

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело о двойном убийстве и краже. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 февраля 2022 г. в Тольятти. Несколько приятелей выпивали вместе, а потом поссорились и подрались. В итоге обвиняемый до смерти избил двоих друзей, а потом еще и забрал телефон одного из них.

Суд приговорил тольяттинца к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.