Тольяттинец получил 21 год колонии за убийство двоих приятелей

Самарский областной суд рассмотрел уголовное дело о двойном убийстве и краже. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 февраля 2022 г. в Тольятти. Несколько приятелей выпивали вместе, а потом поссорились и подрались. В итоге обвиняемый до смерти избил двоих друзей, а потом еще и забрал телефон одного из них.
Суд приговорил тольяттинца к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима.
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