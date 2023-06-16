Самарец попытался ограбить таксиста и теперь отправится в колонию

В Самаре суд вынес приговор 20-летнему местному жителю, которого признали виновным в покушении на грабеж. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В январе 2023 г. парень вызвал такси, доехал до места, но отказался оплачивать проезд. Завязался конфликт, обвиняемый несколько раз ударил таксиста по голове и потребовал отдать наручные часы стоимостью 28,5 тыс. рублей. Забрать дорогой аксессуар злоумышленнику в итоге не удалось, потому что водитель смог уехать.

В суде самарец признал вину и получил два года и 10 дней лишения свободы в колонии общего режима.