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Экономика и бизнес

Самарская кабельная компания завершила сделку по приобретению доли Delphi в "ПЭС/СКК"

САМАРА. 19 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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АО "Самарская кабельная компания" ("СКК") завершило сделку по приобретению долю Delphi Automotive Systems Corporation в их совместном предприятии - АО "ПЭС/СКК" ("Паккард Электрик Системс/Самарская кабельная компания"), сообщает "Самарское обозрение".

Напомним, "ПЭС/СКК" было основано в 1995 г. как совместное предприятие, учредителями которого стали корпорация General Motors (тогда Delphi было ее подразделением) и СКК. Delphi принадлежал 51%.

Предприятие находится по одному адресу с СКК (Самара, ул. Кабельная, 9) и специализируется на производстве электропроводки для автомобилей и электро- и светотехнических изделий. В 2014 г. была запущена производственная площадка в Чапаевске.

"Действительно, покупка пакета долгое время обсуждалась, сделка завершилась только 31 мая. Мы довольно давно договорились с нашими партнерами (Aptiv Group) о наиболее важных коммерческих условиях, но потребовалось время, чтобы согласовать окончательные формулировки документов по сделке, в том числе и потому, что нам пришлось объединить два юридических пространства - англо-немецкое и российское. В результате АО "Самарская кабельная компания" приобрело 51% в капитале АО PES/SCC, соответственно, став единственным акционером предприятия", - уточнил председатель совета директоров АО "Самарская кабельная компания" Игорь Шерстников.

Теперь, по словам собеседника издания, объемы производства "ПЭС/СКК" будут расти, потребуется увеличение штата и создание новых рабочих мест. На положительную динамику показателей работы предприятия рассчитывают выйти к 2024 году.

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