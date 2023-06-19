Самарская кабельная компания завершила сделку по приобретению доли Delphi в "ПЭС/СКК"

АО "Самарская кабельная компания" ("СКК") завершило сделку по приобретению долю Delphi Automotive Systems Corporation в их совместном предприятии - АО "ПЭС/СКК" ("Паккард Электрик Системс/Самарская кабельная компания"), сообщает "Самарское обозрение".
Напомним, "ПЭС/СКК" было основано в 1995 г. как совместное предприятие, учредителями которого стали корпорация General Motors (тогда Delphi было ее подразделением) и СКК. Delphi принадлежал 51%.
Предприятие находится по одному адресу с СКК (Самара, ул. Кабельная, 9) и специализируется на производстве электропроводки для автомобилей и электро- и светотехнических изделий. В 2014 г. была запущена производственная площадка в Чапаевске.
"Действительно, покупка пакета долгое время обсуждалась, сделка завершилась только 31 мая. Мы довольно давно договорились с нашими партнерами (Aptiv Group) о наиболее важных коммерческих условиях, но потребовалось время, чтобы согласовать окончательные формулировки документов по сделке, в том числе и потому, что нам пришлось объединить два юридических пространства - англо-немецкое и российское. В результате АО "Самарская кабельная компания" приобрело 51% в капитале АО PES/SCC, соответственно, став единственным акционером предприятия", - уточнил председатель совета директоров АО "Самарская кабельная компания" Игорь Шерстников.
Теперь, по словам собеседника издания, объемы производства "ПЭС/СКК" будут расти, потребуется увеличение штата и создание новых рабочих мест. На положительную динамику показателей работы предприятия рассчитывают выйти к 2024 году.
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Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.
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Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации