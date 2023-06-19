Совладельцу самарской "СПЗ-Групп" Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный, сообщает "Самарское обозрение". Теперь бизнесмену придется отбывать четыре года в исправительной колонии общего режима за мошенничество с гостиницей Holiday Inn Samara. На заключении под стражу настояла потерпевшая сторона — кипрский офшор SM Hospitality Group Limited.

Напомним, в конце 2000-х известный самарский бизнесмен Александр Швидак и его бизнес-партнер Вадим Егиазаров вместе с рядом промышленных предприятий купили у Сергея Мамедова гостиницу Holiday Inn Samara. Продавцом выступил близкий к Мамедову кипрский офшор SM Hospitality Group Limited, покупателем — Flextrade Logistic LTD. Поручителем по договору купли-продажи стал Вадим Егиазаров. Дополнительно в обеспечение сделки подконтрольный Швидаку-Егиазарову Балтинвестбанк выдал банковскую гарантию на сумму $34,24 миллиона.

Сразу после подписания договора купли-продажи покупатель передал здание Holiday Inn Samara в капитал Балтинвестбанка. Эта сделка должна была способствовать повышению устойчивости банка, который тогда начал испытывать финансовые трудности. Спасти Балтинвестбанк от краха его акционерам все же не удалось. Осенью 2018 г. Центробанк доверил санацию БИБа Абсолют Банку. При этом выданная ранее Балтинвестбанком гарантия по сделке купли-продажи Holiday Inn Samara, как выяснилось, даже не отражалась в его учете. В том же году прекратила свое существование Flextrade Logistic LTD, так и не расплатившись с SM Hospitality Group Limited.

В 2022 г. близкий к Мамедову офшор инициировал уголовное дело, фигурантом которого стал Вадим Егиазаров. Его возбудили по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). В феврале 2023 г. Головинский районный суд города Москвы приговорил Егиазарова к четырем годам лишения свободы условно. Параллельно с него постановили взыскать 1,5 млрд рублей.

Приговор не устроил ни осужденного, ни пострадавшую сторону. Они вскоре обратились в суд с апелляционными жалобами. Защитник Вадима Егиазарова попросил отменить приговор суда и направить уголовное дело на новое рассмотрение в ином составе суда.

Адвокат потерпевшей стороны Елена Сидельникова в свою очередь в своей апелляционной жалобе отметила, что считает приговор суда незаконным и несправедливым в силу его чрезмерной мягкости и попросила назначить Егиазарову наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, взять его под стражу в зале суда.

Гособвинитель в своем представлении поддержал потерпевшую сторону с предположением о несправедливости приговора ввиду чрезмерной мягкости наказания. Однако он не стал просить его ужесточить. Вместо этого гособвинитель предложил отменить приговор суда и направить уголовное дело на новое рассмотрение.

Изучив доводы всех сторон, судьи апелляционной инстанции частично удовлетворили апелляционную жалобу Сидельниковой, а также апелляционное представление. Доводы адвоката Петряшева они сочли несостоятельными. В результате приговор Вадиму Егиазарову был изменен. Судьи апелляционной инстанции отменили условное осуждение, отправив бизнесмена на четыре года в исправительную колонию общего режима. При этом они постановили взять Егиазарова под стражу в зале суда. Срок наказания будет исчисляться с 23 мая 2023 года. При этом сумму взыскания с обвиняемого было решено снизить до 1,432 млрд рублей. Связаться с представителями сторон на момент сдачи номера "СО" в печать не удалось.