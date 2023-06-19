Самарец пытался передать наркотики в колонию под видом кетчупа

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В марте 2023 г. мужчина спрятал 900 г синтетического наркотика в тюбик из-под кетчупа и попытался передать осужденному в лечебно-исправительное учреждение № 4. Вещество обнаружили и изъяли при досмотре.

Суд приговорил самарца к восьми с половиной годам лишения в колонии особого режима.