Самарец пытался передать наркотики в колонию под видом кетчупа

В Самаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В марте 2023 г. мужчина спрятал 900 г синтетического наркотика в тюбик из-под кетчупа и попытался передать осужденному в лечебно-исправительное учреждение № 4. Вещество обнаружили и изъяли при досмотре.
Суд приговорил самарца к восьми с половиной годам лишения в колонии особого режима.
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