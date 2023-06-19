Банк ДОМ.РФ: В Самарской области вырос спрос на цифровые услуги при получении ипотеки

С помощью сервиса электронного подтверждения доходов и занятости в Банке ДОМ.РФ с начала 2023 года было оформлено 9700 ипотечных займов. В Самарской области с использованием данного сервиса было выдано 66% ипотечных кредитов, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Общая сумма кредитования в Банке ДОМ.РФ в этом году составила 56,2 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Отмечается, что доля сделок с электронным подтверждением кредитоспособности составила почти 60%. В 2022 году их было гораздо меньше — 46%.

Наиболее часто к услугам сервиса обращались жители столичного региона. Клиенты из Москвы и Московской области оформили таким образом 70% сделок на сумму 27,7 миллиарда рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2022 году. На втором месте — Самарская область (66% сделок, рост в 2,3 раза). Далее идут Ленобласть (64%, рост в 3,2 раза) и Санкт-Петербург (62%, рост в 1,8 раза). В топ-10 регионов — лидеров по этому показателю также вошли: Тюменская область (60% сделок, рост в 1,7 раза), Приморье (57%, в 1,5 раза), Новосибирская область (55%, в 1,9 раза). Завершают этот рейтинг Свердловская область (52,5% сделок, рост на 10%) и Краснодарский край (20%, рост в 1,6 раза).

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил, что использование цифрового сервиса при подтверждении кредитоспособности клиентов является очередным шагом на пути к уменьшению документооборота при выдаче ипотечных займов. Этот момент в значительной мере упрощает процедуру сбора и оформления ипотеки, а также экономит время клиентов. Косяков обратил внимание на то, что при этом сохраняется безопасность сделок. Все эти факторы соответствуют трендам устойчивого развития.

Чаще всего (практически в 100% случаев) к цифровым услугам обращаются клиенты, которые оформляют ИТ-ипотеку. Такой же процент обращений наблюдается при рефинансировании кредита. На втором месте по популярности — программа "Дальневосточная ипотека" (65,6%). Далее идут "Льготная ипотека на новостройки" и рыночная программа на первичном рынке, где электронное подтверждение сделок проходит в 55% случаев. Отмечается, что семьи с детьми обращались к сервису при проведении 50% сделок, а клиенты, покупающие вторичное жилье, оформили 47% сделок.

Подать электронную заявку на ипотеку можно через личный кабинет ипотечного клиента. Более 60% клиентов проходят регистрацию в нем через "Госуслуги", используя в том числе сервис "Цифровой профиль гражданина", с которым банк интегрирован. С начала 2023 года количество таких регистраций увеличилось примерно на 13%.

Как рассказал директор подразделения "Диджитал" Банка ДОМ.РФ Олег Комлик, интеграция с цифровым профилем гражданина в целом упрощает процедуру оформления ипотечного кредита — банк может на одном ресурсе получить данные о физлицах без бумажных документов. Это, в свою очередь, сокращает сроки получения ипотеки. Комлик также отметил, что количество сделок, которые регистрируются через цифровые сервисы Банка ДОМ.РФ, с каждым месяцем увеличивается.