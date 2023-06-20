Банк ДОМ.РФ: в каких городах стали чаще покупать просторные квартиры

Банк ДОМ.РФ назвал города-лидеры по росту средней площади квартиры, покупаемой в ипотеку. На первом месте оказался Омск, где с января 2023 года этот показатель вырос на 15% (до 55,4 кв. м). Второе место занял Санкт-Петербург (на 14%, 50,5 кв. м), третье – Тула (на 12%, 57,2 кв. м).

В десятку рейтинга также вошли Томск (на 10%, 55,9 кв. м), Пенза (на 8%, 57,4 кв. м), Екатеринбург (на 8%, 55,7 кв. м), Самара (на 6%, 55,1 кв. м), Новосибирск (на 6%, 54,5 кв. м), Уфа (на 6%, 49,8 кв. м) и Ленинградская область (на 6%, 49,4 кв. м).

Как отметил зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, несмотря на доступность ипотеки за счет льготных программ, в сделках преобладают малогабаритные квартиры. Он объяснил это действующей квартирографией на первичном рынке, где большинство лотов в экспозиции — однокомнатные квартиры. Косяков сказал, что такое жилье недостаточно комфортное для проживания семьи и улучшения демографической ситуации.

"На наш взгляд, переломить ситуацию может инструмент дополнительного субсидирования покупки более просторного жилья, который сейчас обсуждается в правительстве", — отметил Алексей Косяков.

Среди городов, в которых стабильно высокие показатели оформленных в Банке ДОМ.РФ ипотечных сделок, увеличение площади зафиксировано в Подмосковье (на 3%, 48,7 кв. м), во Владивостоке (на 2%, 46,9 кв. м) и в Ростове-на-Дону — (на 1%, 51,1 кв. м).

В ряде городов этот показатель снизился. Например, в Москве взятая в ипотеку жилплощадь уменьшилась на два процента (до 51,3 кв. м), а в Краснодаре — на девять процентов (до 43,4 кв. м).