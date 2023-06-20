16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк ДОМ.РФ: в каких городах стали чаще покупать просторные квартиры Банк "Открытие": три четверти жителей Приволжья учат своих детей копить деньги ВТБ: мошенники рассылают фишинговые ссылки для оценки бронирования отелей Банк ДОМ.РФ: В Самарской области вырос спрос на цифровые услуги при получении ипотеки Новикомбанк расширяет сотрудничество с Башкирией

Банки Финансы

Банк ДОМ.РФ: в каких городах стали чаще покупать просторные квартиры

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 37
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк ДОМ.РФ назвал города-лидеры по росту средней площади квартиры, покупаемой в ипотеку. На первом месте оказался Омск, где с января 2023 года этот показатель вырос на 15% (до 55,4 кв. м). Второе место занял Санкт-Петербург (на 14%, 50,5 кв. м), третье – Тула (на 12%, 57,2 кв. м).

Фото: ДОМ.РФ

В десятку рейтинга также вошли Томск (на 10%, 55,9 кв. м), Пенза (на 8%, 57,4 кв. м), Екатеринбург (на 8%, 55,7 кв. м), Самара (на 6%, 55,1 кв. м), Новосибирск (на 6%, 54,5 кв. м), Уфа (на 6%, 49,8 кв. м) и Ленинградская область (на 6%, 49,4 кв. м).

Как отметил зампред правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, несмотря на доступность ипотеки за счет льготных программ, в сделках преобладают малогабаритные квартиры. Он объяснил это действующей квартирографией на первичном рынке, где большинство лотов в экспозиции — однокомнатные квартиры. Косяков сказал, что такое жилье недостаточно комфортное для проживания семьи и улучшения демографической ситуации.

"На наш взгляд, переломить ситуацию может инструмент дополнительного субсидирования покупки более просторного жилья, который сейчас обсуждается в правительстве", — отметил Алексей Косяков.

Среди городов, в которых стабильно высокие показатели оформленных в Банке ДОМ.РФ ипотечных сделок, увеличение площади зафиксировано в Подмосковье (на 3%, 48,7 кв. м), во Владивостоке (на 2%, 46,9 кв. м) и в Ростове-на-Дону — (на 1%, 51,1 кв. м).

В ряде городов этот показатель снизился. Например, в Москве взятая в ипотеку жилплощадь уменьшилась на два процента (до 51,3 кв. м), а в Краснодаре — на девять процентов (до 43,4 кв. м).

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2