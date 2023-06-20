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Суды Происшествия

Самарец хотел стать "закладчиком" и получил семь с половиной лет колонии

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре суд вынес приговор молодому человеку, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2023 г. самарец решил подзаработать и договорился с неизвестным о работе "закладчиком". Он должен был разложить по тайникам 49 свертков с наркотиками. Вот только выполнить "работу" парень не смог, потому что попался полицейским.

Суд назначил самарцу семь с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима.

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