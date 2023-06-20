Самарец хотел стать "закладчиком" и получил семь с половиной лет колонии

В Самаре суд вынес приговор молодому человеку, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В феврале 2023 г. самарец решил подзаработать и договорился с неизвестным о работе "закладчиком". Он должен был разложить по тайникам 49 свертков с наркотиками. Вот только выполнить "работу" парень не смог, потому что попался полицейским.
Суд назначил самарцу семь с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима.
Последние комментарии
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...