Самарец хотел стать "закладчиком" и получил семь с половиной лет колонии

В Самаре суд вынес приговор молодому человеку, которого признали виновным в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В феврале 2023 г. самарец решил подзаработать и договорился с неизвестным о работе "закладчиком". Он должен был разложить по тайникам 49 свертков с наркотиками. Вот только выполнить "работу" парень не смог, потому что попался полицейским.

Суд назначил самарцу семь с половиной лет лишения свободы в колонии строго режима.