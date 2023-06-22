Самарец заплатит 300 тыс. руб. за оправдание терроризма в Интернете

Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор К., которого признали виновным в публичном оправдании терроризма в Интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в суде.
Суд назначил мужчине штраф в 300 тыс. рублей. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в Апелляционном военном суде в течение 15 суток.
Последние комментарии
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...
Странные дела творятся в Самаре...
Коммерция. то нефтяников крышуют то археологов. А тут биткоины...
Еще проще. Мошенничество...