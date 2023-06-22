Самарец заплатит 300 тыс. руб. за оправдание терроризма в Интернете

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Центральный окружной военный суд в Самаре вынес приговор К., которого признали виновным в публичном оправдании терроризма в Интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Об этом сообщили в суде.