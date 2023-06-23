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Суды Происшествия

Жителя Самары оштрафовали за незаконную ловлю раков

САМАРА. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мировой суд Безенчукского района Самарской области рассмотрел уголовное дело самарца, которого обвиняли в незаконной ловле раков. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

В конце марта 2023 г., в запретный для вылова раков период, в Саратовском водохранилище мужчина на моторной лодке с помощью многозаходных ловушек поймал 128 раков.

Задержавшие мужчину полицейские выпустили раков в воду. Предотвращенный ущерб составил более 29 тыс. рублей. Суд назначил самарцу штраф.

Всего за пять месяцев 2023 г. сотрудники самарской транспортной полиции провели более 90 рейдов и изъяли более 1500 голов рыбы и раков. Сумма причиненного ущерба составила около 2,5 млн рублей. Возбуждено 64 уголовных дела по ст. 256 УК РФ ("Незаконная добыча водных биоресурсов"), а также составлено 342 административных протокола по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ ("Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира").

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