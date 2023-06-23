16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре присяжные заседатели вынесли вердикт по делу о наркоторговом ОПС, в котором они никого не оправдали В Самаре начали судить экс-главу департамента градостроительства Сергея Шанова Обвинение попросило 12 и девять лет заключения для экс-сотрудников МЧС из Тольятти Перед судом предстал еще один возможный член группировки "Неверовские" Экс-командир роты ДПС из Самары получил восемь с половиной лет колонии за взятку и мошенничество

Суды Происшествия

Сызранцу, лишившемуся обеих рук на производстве, выплатят 3 млн рублей

СЫЗРАНЬ. 23 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сызранский городской суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда (3 млн руб.) работнику, получившему производственную травму. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина был по профессии штамповщиком. Однако его привлекли к строительно-монтажным работам без нужного опыта. В результате в декабре 2022 г. работник получил тяжелую травму — ампутацию кистей обеих рук и первую группу инвалидности бессрочно.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:54 Вадиму Егиазарову изменили условный срок на реальный

Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 15:01 Осужденные не смогли оспорить приговор за нападение на Айвара Кинжабаева

Маловато судья оценили такой беспредел...

Planeta 2048 05 июня 2023 19:16 В Чапаевске осудили предпринимателя, незаконно подключившегося к электросетям

Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:21 Облсуд вынес новое решение по делу экс-начальника самарской полиции Хомских

Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2