Сызранцу, лишившемуся обеих рук на производстве, выплатят 3 млн рублей

Сызранский городской суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда (3 млн руб.) работнику, получившему производственную травму. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Мужчина был по профессии штамповщиком. Однако его привлекли к строительно-монтажным работам без нужного опыта. В результате в декабре 2022 г. работник получил тяжелую травму — ампутацию кистей обеих рук и первую группу инвалидности бессрочно.