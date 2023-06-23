Сызранцу, лишившемуся обеих рук на производстве, выплатят 3 млн рублей

Сызранский городской суд удовлетворил иск прокурора о компенсации морального вреда (3 млн руб.) работнику, получившему производственную травму. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Мужчина был по профессии штамповщиком. Однако его привлекли к строительно-монтажным работам без нужного опыта. В результате в декабре 2022 г. работник получил тяжелую травму — ампутацию кистей обеих рук и первую группу инвалидности бессрочно.
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Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...