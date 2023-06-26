Контракт Александра Зуева с "Крыльями" завершен

Контракт полузащитника Александра Зуева с "Крыльями Советов" завершен, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, что футболист подписал контракт с командой в феврале текущего года. До этого он выступал за "Крылья" в сезоне 2016/17. Тогда он провел за самарцев 11 матчей и отдал две голевые передачи.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?