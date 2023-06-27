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Общество

Исторический состав "Грушинский экспресс" будет работать с 29 июня по 2 июля

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Любителей авторской песни на фестиваль доставит уникальный исторический состав "Грушинский экспресс": поезд назначен на все время проведения Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина (с 29 июня по 2 июля 2023 года).

Фото: Министерство туризма СО

Специально к данному мероприятию холдинг "РЖД" подготовил тематический состав электропоезда ЭР-2К "Грушинский экспресс", которому был присвоен статус исторического. Поезд оформлен в стиле 1980-х (вагоны темно-зеленого цвета), дополненном символикой на тему туризма. В каждом вагоне установлены сиденья с деревянными рейками в стилистике того времени, а один из вагонов представляет собой своеобразный концертный зал со сценой, скамейками и столиками, выполненными в виде гитары.

Для пассажиров ретропоезда выступления бардов начнутся уже в пути следования с оборудованного вагона-сцены, с возможностью видеотрансляции по всему составу. Импровизационная сцена в поезде будет работать в формате свободного микрофона для всех желающих.

"Грушинский экспресс" произвел положительные впечатления. Это облик того состава, который ходил еще в прошлом столетии. И сегодня он вновь перевезет большое количество гостей и жителей Самарской области по маршруту Самара — платформа имени Валерия Грушина. Сегодня мы увидели не только обновленный состав, который создавался в течении долгого времени, но также и две обновленные станции. Кроме платформы Валерия Грушина, которая обновляется третий год ежегодна, мы побывали на новой станции "Волжская жемчужина", с которой открываются живописные виды на наши Волжские заливы и Жигулевские горы", — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Кроме ретро-состава "Грушинский экспресс" в период проведения фестиваля до платформы имени Валерия Грушина будут курсировать регулярные пригородные поезда и электропоезда "Ласточка". В пути следования предусмотрены остановки на станциях Стахановская, Пятилетка, Средневолжская, Ягодная, платформа имени Валерия Грушина, Задельная, Жигулевское Море. Билеты можно приобрести в любой пригородной кассе АО "Самарская пригородная пассажирская компания" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

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