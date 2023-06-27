Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, стал официальным партнером XI Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего". Мероприятие проходит с 26 июня по 2 июля в Тульской области. Цель форума — предоставить молодым специалистам возможность повысить свои компетенции, получить новые знания и рассказать о своих проектах.

Организаторами форума выступили Союз машиностроителей России и Ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям". Мероприятие проводится при поддержке Госкорпорации Ростех совместно с правительством Тульской области и Росмолодежью.

Участников ждет насыщенная программа, по традиции разделенная на четыре блока: образовательный, деловой, культурный и спортивный.

Образовательный блок включает программы корпоративных университетов и предприятий промышленного комплекса страны, на которых выступят руководители крупнейших компаний, таких как "Объединенная судостроительная корпорация", ОДК, "КамАЗ", "Трансмашхолдинг". Также в число спикеров образовательной секции вошли преподаватели МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГТУ "Станкин", авторитетные ученые и руководители федеральной и региональной власти. Команда экспертов Новикомбанка проведет мастер-класс и панельную дискуссию. Начальник отдела взаимодействия с государственными органами Департамента по реализации мер господдержки промышленности Новикомбанка Алексей Грабаров расскажет об использовании мер господдержки по стадиям жизненного цикла промышленной продукции. Еще один эксперт Новикомбанка, куратор программы "Финансовая грамотность" Александр Дошлыгин, откроет секреты разумного обращения с деньгами.

В ходе деловой программы пройдут конференции и круглые столы. На них эксперты ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей презентуют молодежи свои новейшие разработки и технологии. В свою очередь, перспективные инженеры, молодые конструкторы и студенты технических специальностей, чьи инновации получили высокую профессиональную оценку и уже внедряются в производство, представят собственные проекты.

Для поддержания у будущих инженеров командного духа на протяжении всего форума и создания продуктивной атмосферы организаторы проведут творческие конкурсы, мозговые штурмы и соревнования. Новикомбанк предложит молодым людям состязание в формате известной телеигры "Что? Где? Когда?". За звание в номинации "Самая интеллектуальная компания в сфере промышленности" смогут побороться предприятия — участники форума, которые сформируют команды из шести игроков.

На официальном закрытии церемонии состоится награждение победителей личного и корпоративного рейтингов — их будут подсчитывать в течение работы форума. Новикомбанк вручит собственный приз в номинации "Инженерный авангард".

Один из приоритетов деятельности Союза машиностроителей России и Госкорпорации Ростех — способствовать формированию нового поколения специалистов с инновационным мышлением.

Предстоящий форум призван повысить престиж инженерного дела, мотивировать молодых сотрудников технического профиля на дальнейший профессиональный рост в выбранной профессии. Новикомбанк традиционно поддерживает инициативы СоюзМаш и Ростеха, направленные на проведение образовательных и профориентационных событий. Председатель Правления Новикомбанка Елена курирует Воронежское региональное отделение СоюзМаш.