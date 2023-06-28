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Международный промышленный форум "Инженеры будущего" стартовал в Туле

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 июня Международный промышленный форум "Инженеры будущего" начал работу в Тульской области. На торжественное мероприятие форума приехали руководители крупных промышленных предприятий и общественных организаций, представители научной интеллигенции.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В церемонии приняли участие первый вице-президент СоюзМаш, председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, губернатор Тульской области, заместитель председателя СоюзМаш России Алексей Дюмин, заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский, заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Николай Волобуев.

Организаторами события выступают Союз машиностроителей России, правительство Тульской области, Росмолодежь, Лига содействия оборонным предприятиям при поддержке Ростеха и Новикомбанка.

Открытие началось с видеообращения президента России Владимира Путина к участникам форума.

"Поздравляю вас с началом работы Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего". Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивания ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках. Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов", — отметил глава государства.

С приветственным словом к молодым инженерам также обратился Владимир Гутенев.

"Форум становится востребован не только в нашей стране, но и за рубежом. На протяжении двух недель молодые и талантливые инженеры получают знания от крупных руководителей предприятий. У нас действительно существует довольно серьезный дефицит молодых и талантливых инженеров, и мы системно занимаемся решением этой проблемы, создавая различные проекты, в том числе профориентационные. Эта площадка для нас очень ценная, где ребята не только могут пообщаться между собой и сформировать корпоративные связи, в том числе и с зарубежными партерами. Это еще большая возможность изменить свою карьерную траекторию", — подчеркнул глава комитета по промышленности и торговле.

В свою очередь Алексей Дюмин отметил результаты совместной работы СоюзМаш и Тульской области по организации "Инженеров будущего".

"Второй год подряд мы принимаем форум "Инженеры будущего" на территории региона. Это серьезная ответственность. И показатель большой предварительной работы по созданию всех необходимых условий для комфорта и безопасности участников. Кроме научно-образовательной деятельности, организаторы подготовили большую культурно-развлекательную программу, чтобы форум был интересным и разнообразным", — сказал глава региона.

После мероприятия для гостей провели обзорную экскурсию по выставочно-образовательной зоне, в ходе которой участники имели возможность пообщаться со спикерами и молодыми инженерами в неформальной обстановке. Ребята интересовались механизмами господдержки молодых ученых с учетом объявленного президентом России Десятилетия науки и технологий, в Год педагога и наставника. Помимо этого, были затронуты темы внедрения в производство новейших технологий, развитие инженерного образования и способы повышения престижа технических специальностей в Год педагога и наставника.

Форум "Инженеры будущего" проходит в формате летнего образовательного лагеря. В нем принимают участие более 1 500 человек из 54 регионов России и 73 зарубежных стран.

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