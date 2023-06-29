На аварийно-опасных участках дорог Самарской области установят шериф-балки

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который установит системы световой индикации красно-синего цвета (шериф-балки) на дорогах региона. Начальная цена контракта — 630 тыс. рублей.

Шериф-балки устанавливаются в местах повышенной аварийности или перед пешеходными переходами для привлечения внимания водителей. Приборы имеют внешнее сходство с сигнальным устройством автомобиля ГИБДД.

В техзадании прописаны девять мест установки элементов обустройства аварийно-опасных участков шериф-балками: Самара — Бугуруслан (участки 33 — 34 км, 106 — 107 км, 153 — 154 км), Тольятти — Узюково — Димитровград (участок 5 — 6 км), Тольятти — Ташелка (участок 21 — 22 км), Тольятти — Хрящевка (участок 12 — 13 км), обход Самары (участок 8– 9 км), обход Сызрани (участок 1 — 2 км), Кинель — Богатое — Борское (участок 7 — 8 км).

Победитель торгов определится после 7 июля. Он должен выполнить работы до 28 июля текущего года.