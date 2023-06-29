Банк ДОМ.РФ составил портрет ипотечного заемщика в ИЖС-сегменте

В Банке ДОМ.РФ рассказали, кто чаще всего оформляет ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Более 50% заемщиков — граждане в возрасте 31–40 лет. В 2023 году с такими клиентами банк заключил 1865 договоров, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

915 сделок по ипотеке было проведено с клиентами в возрасте 41–50 лет. Это 25% от общего количества сделок, рост по сравнению с прошлым годом — в 3,3 раза. С заемщиками 21–30 лет банк заключил 700 кредитных договоров (20% сделок, рост в 2,8 раза), с клиентами 51–60 лет — более 200 сделок (6%, рост в 3,5 раза).

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил большой потенциал сектора ИЖС. Подтверждением этому служит расширение структуры спроса — повышенный интерес к загородной недвижимости проявляют граждане всех возрастных категорий. Три года назад заемщиками были преимущественно семейные пары с детьми. Средний возраст клиентов составлял около 40 лет. В этом году он составляет 38 лет. По сравнению с 2022 годом увеличился процент заемщиков, которые не состоят в браке, и находящихся на этапе планирования детей (37% клиентов, в прошлом году их было 28%).

В сделках этого года 76% клиентов состоят в зарегистрированном браке — в 2,5 раза больше, чем в 2022 году (2800 сделок). Доля заемщиков, которые не состоят в браке, составляет 14% (более 500 сделок, рост в 3,7 раза). Примерно 40% получателей ИЖС-ипотеки не имеют детей (1350 сделок, рост в 3,6 раза), 30% заемщиков воспитывают одного ребенка (1120 договоров, рост в 2,2 раза), и почти столько же — двоих и более детей (1170 сделок, рост в 2 раза). 96% ипотечных заемщиков имеют высшее образование.