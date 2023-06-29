16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарцам рассказали, в какой валюте хранить сбережения Банк ДОМ.РФ определил предпочтения ипотечных клиентов в области ИЖС ВТБ: мошенническая активность выросла в 1,6 раза Большинство жителей ПФО удовлетворены качеством дорог, уборки улиц и экологической обстановкой в своих городах Новикомбанк начал сотрудничество с одним из ведущих российских судостроительных заводов

Банки Финансы

Банк ДОМ.РФ составил портрет ипотечного заемщика в ИЖС-сегменте

САМАРА. 29 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Банке ДОМ.РФ рассказали, кто чаще всего оформляет ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Более 50% заемщиков — граждане в возрасте 31–40 лет. В 2023 году с такими клиентами банк заключил 1865 договоров, что в 2,8 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Фото: ДОМ.РФ

915 сделок по ипотеке было проведено с клиентами в возрасте 41–50 лет. Это 25% от общего количества сделок, рост по сравнению с прошлым годом — в 3,3 раза. С заемщиками 21–30 лет банк заключил 700 кредитных договоров (20% сделок, рост в 2,8 раза), с клиентами 51–60 лет — более 200 сделок (6%, рост в 3,5 раза).

Зампредседателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков отметил большой потенциал сектора ИЖС. Подтверждением этому служит расширение структуры спроса — повышенный интерес к загородной недвижимости проявляют граждане всех возрастных категорий. Три года назад заемщиками были преимущественно семейные пары с детьми. Средний возраст клиентов составлял около 40 лет. В этом году он составляет 38 лет. По сравнению с 2022 годом увеличился процент заемщиков, которые не состоят в браке, и находящихся на этапе планирования детей (37% клиентов, в прошлом году их было 28%).

В сделках этого года 76% клиентов состоят в зарегистрированном браке — в 2,5 раза больше, чем в 2022 году (2800 сделок). Доля заемщиков, которые не состоят в браке, составляет 14% (более 500 сделок, рост в 3,7 раза). Примерно 40% получателей ИЖС-ипотеки не имеют детей (1350 сделок, рост в 3,6 раза), 30% заемщиков воспитывают одного ребенка (1120 договоров, рост в 2,2 раза), и почти столько же — двоих и более детей (1170 сделок, рост в 2 раза). 96% ипотечных заемщиков имеют высшее образование.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 14 июня 2023 10:19 Александр Ведяхин провел рабочую встречу с губернатором Самарской области

такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще

Алексей Воробьев 17 ноября 2022 11:46 Сбербанк: в Поволжье увеличилось количество пользователей РКО

лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации

Антонина Чайко 26 октября 2022 10:54 Международная конференция Сбера по искусственному интеллекту AI Journey состоится 23-24 ноября

класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2