Для гостей Грушинского фестиваля организовали дополнительные парковочные места и бесплатный транспорт

Организованы дополнительные парковочные места и бесплатный транспорт для гостей 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни им. В.Грушина. Ближайшее время отправления дополнительных электропоездов — в 15:20 и 16:43.

В связи с большим потоком легкового автотранспорта въезд на территорию фестиваля и стоянка ограничены.

Проезд для спецавтотранспорта, автобусов с организованными группами детей, перевоз людей с ограниченными возможностями здоровья и гостей из других регионов РФ будет осуществляться в индивидуальном порядке.

Для удобства организована стоянка для транспортных средств в п. Прибрежный (парковка на ул. Парусная, 19), имеются свободные места.

Для подвоза гостей на Грушинский фестиваль организован бесплатный маршрут автобусов из п. Прибрежного (ул. Парусная, 19) до фестивальной поляны. Интервал движения — по наполняемости салона автобуса.

Гости и участники фестиваля благодарят организаторов за радушный прием, гостеприимство и удивительно особую атмосферу на фестивальной поляне. Настроение у всех позитивное, туристы предвкушают праздник и к временным неудобствам с ограничением въезда на территорию фестиваля в связи с переполненными парковками отнеслись с большим пониманием.

Напоминаем, в дни фестиваля курсируют как обычные электропоезда (в пути 1 час 41 минута), так и "Ласточки", а также дополнительный тематический "Грушинский экспресс" (время в пути 1 час 10 минут). Все электрички в направлении Самара–Тольятти и обратно будут останавливаться на платформе В.Грушина.

В этом году благодаря реализация концепции развития природного парка "Мастрюки", уже появилась новая лестница, понтонный мост, уголки для отдыха и благоустроенная территория. Обновлена платформа, названная в честь Валерия Грушина, на которую из года в год прибывает рекордное количество участников. Все эти обновления — подчеркивают самобытность фестиваля, его уникальность для нашего региона.

На фестивальной площадке собрались гости из более чем 60 регионов России (Республики Крым, Донецка и Луганска, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Свердловской, Калининградской областей и многих других регионов). На фестивале развернуты 14 фестивальных площадок.