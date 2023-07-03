В Самаре завершился федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ". В финале свое мастерство показывали 40 специалистов из 28 регионов страны. Первое место и денежный приз в 300 тысяч рублей достались Станиславу Жезорову из Республики Саха (Якутия).
Победитель успешно выполнил задания теоретической части конкурса и продемонстрировал свои знания в отрасли обслуживания, монтажа и ремонта водопроводно-канализационных сетей, устранения аварий на них. Состязания состоялись на площадках ООО "Самарские коммунальные системы" и Поволжского государственного колледжа.
Второе место и приз в 200 тысяч рублей получил Александр Шарин из Санкт–Петербурга. "Бронза" и 100 тысяч рублей достались Дмитрию Кожарову из Нижегородской области.
Впечатляет география конкурса: лучшие слесари АВР приехали из центральных регионов страны, из Забайкалья и Заполярья, с Дальнего Востока, из Луганской Народной Республики.
Во вновь присоединенных регионах России, где идет восстановление инфраструктуры ЖКХ, слесари аварийно-восстановительных работ особенно востребованы. Поэтому победителям конкурса предложено поделиться опытом с коллегами из ЛНР и ДНР и, возможно, посетить эти республики, чтобы помочь профессиональными советами на месте.
Кульминацией церемонии официального закрытия конкурса стало награждение тройки финалистов ценными призами и подарками. В ответном слове Станислав Жезоров поблагодарил организаторов за высокий уровень организации мероприятия, профессиональный подход к делу, насыщенную и интересную программу.
Напомним, конкурс профессионального мастерства, инициатором которого выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, проводится ежегодно по 5 номинациям с целью популяризации рабочих специальностей и повышения их престижа. В этом году одной из номинаций, по предложению Самарской области, определена профессия "слесарь аварийно-восстановительных работ" — представляющая одну из самых востребованных профессий в сфере ЖКХ.
Организаторами конкурса выступило Министерство труда и социальной защиты РФ. Соорганизаторы федерального этапа — Правительство Самарской области, ООО "Самарские коммунальные системы" и Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!