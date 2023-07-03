В Самаре завершился федеральный этап Всероссийского конкурса "Лучший по профессии" в номинации "Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ". В финале свое мастерство показывали 40 специалистов из 28 регионов страны. Первое место и денежный приз в 300 тысяч рублей достались Станиславу Жезорову из Республики Саха (Якутия).

Победитель успешно выполнил задания теоретической части конкурса и продемонстрировал свои знания в отрасли обслуживания, монтажа и ремонта водопроводно-канализационных сетей, устранения аварий на них. Состязания состоялись на площадках ООО "Самарские коммунальные системы" и Поволжского государственного колледжа.

Второе место и приз в 200 тысяч рублей получил Александр Шарин из Санкт–Петербурга. "Бронза" и 100 тысяч рублей достались Дмитрию Кожарову из Нижегородской области.

Впечатляет география конкурса: лучшие слесари АВР приехали из центральных регионов страны, из Забайкалья и Заполярья, с Дальнего Востока, из Луганской Народной Республики.

Во вновь присоединенных регионах России, где идет восстановление инфраструктуры ЖКХ, слесари аварийно-восстановительных работ особенно востребованы. Поэтому победителям конкурса предложено поделиться опытом с коллегами из ЛНР и ДНР и, возможно, посетить эти республики, чтобы помочь профессиональными советами на месте.

Кульминацией церемонии официального закрытия конкурса стало награждение тройки финалистов ценными призами и подарками. В ответном слове Станислав Жезоров поблагодарил организаторов за высокий уровень организации мероприятия, профессиональный подход к делу, насыщенную и интересную программу.

Напомним, конкурс профессионального мастерства, инициатором которого выступает Министерство труда и социальной защиты РФ, проводится ежегодно по 5 номинациям с целью популяризации рабочих специальностей и повышения их престижа. В этом году одной из номинаций, по предложению Самарской области, определена профессия "слесарь аварийно-восстановительных работ" — представляющая одну из самых востребованных профессий в сфере ЖКХ.

Организаторами конкурса выступило Министерство труда и социальной защиты РФ. Соорганизаторы федерального этапа — Правительство Самарской области, ООО "Самарские коммунальные системы" и Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева.