Глава Самары наградила лучших сотрудников "Т Плюс" за профессиональные успехи

Трудовые достижения сотрудников филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" были отмечены наградами главы Самары Елены Лапушкиной, Думы городского округа Самара и администрации Ленинского внутригородского района областной столицы, сообщили в пресс-службе компании.
Торжественное мероприятие было приурочено к 90-летию со дня основания Ленинского района Самары. Участие в церемонии приняла глава районной администрации Елена Бондаренко, а также руководители и сотрудники энергокомпании.
Почетные грамоты и благодарственные письма за профессиональные успехи, достижения, многолетний добросовестный труд и плодотворную работу на благо города получили девять сотрудников Самарской ГРЭС и исполнительной дирекции филиала.
"Энергокомпания "Т Плюс" является флагманом городской, региональной экономики, обновляя и развивая инженерную инфраструктуру, обеспечивая комфорт для жителей Самары и области. Труд каждого сотрудника компании очень ценен, потому что он приносит тепло и счастье в каждый дом. Сегодня хочу выразить вам слова благодарности за высокий профессионализм и каждодневный нелёгкий труд, пожелать здоровья, поддержки родных и близких, мира, благополучия и новых профессиональных успехов!" — подчеркнула Елена Бондаренко.
Отметим, что на территории Ленинского внутригородского округа Самары работает старейшая электростанция в Поволжье — Самарская ГРЭС, Предприятие тепловых сетей, исполнительная дирекция Самарского филиала.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!