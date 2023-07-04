Глава Самары наградила лучших сотрудников "Т Плюс" за профессиональные успехи

Трудовые достижения сотрудников филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" были отмечены наградами главы Самары Елены Лапушкиной, Думы городского округа Самара и администрации Ленинского внутригородского района областной столицы, сообщили в пресс-службе компании.

Торжественное мероприятие было приурочено к 90-летию со дня основания Ленинского района Самары. Участие в церемонии приняла глава районной администрации Елена Бондаренко, а также руководители и сотрудники энергокомпании.

Почетные грамоты и благодарственные письма за профессиональные успехи, достижения, многолетний добросовестный труд и плодотворную работу на благо города получили девять сотрудников Самарской ГРЭС и исполнительной дирекции филиала.

"Энергокомпания "Т Плюс" является флагманом городской, региональной экономики, обновляя и развивая инженерную инфраструктуру, обеспечивая комфорт для жителей Самары и области. Труд каждого сотрудника компании очень ценен, потому что он приносит тепло и счастье в каждый дом. Сегодня хочу выразить вам слова благодарности за высокий профессионализм и каждодневный нелёгкий труд, пожелать здоровья, поддержки родных и близких, мира, благополучия и новых профессиональных успехов!" — подчеркнула Елена Бондаренко.

Отметим, что на территории Ленинского внутригородского округа Самары работает старейшая электростанция в Поволжье — Самарская ГРЭС, Предприятие тепловых сетей, исполнительная дирекция Самарского филиала.