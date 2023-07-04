В Банке ДОМ.РФ рассказали о росте спроса на ипотеку для покупки загородной недвижимости

С начала текущего года ипотечные кредиты в Банке ДОМ.РФ на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) оформили свыше 4,5 тысячи семей. Банк выдал кредитов на сумму 21 миллиард рублей. Это превышает показатель первого полугодия прошлого года в количественном выражении в три раза, в денежном — в два с половиной раза. В среднем кредитование в данном сегменте ежемесячно растет на 20 процентов.

С начала текущего года больше всего сделок по ипотеке на ИЖС заключили в Москве и Московской области (5,8 миллиарда рублей, рост в три раза в сравнении с показателями прошлого года). Далее идут Краснодарский край (2,6 миллиарда рублей, рост в 2,1 раза), Санкт-Петербург и Ленинградская область (2,2 миллиарда рублей, рост 3,6 раза), Татарстан (1,1 миллиард рублей, рост в три с половиной раза), Новосибирская область (около миллиарда рублей, рост в 3,2 раза).

В топ-10 регионов — лидеров по данному показателю также вошли Ростовская область (порядка 950 миллионов рублей, рост в 5,6 раза), Тюменская область (свыше 900 миллионов рублей, рост в 3,4 раза), Самарская область (850 миллионов рублей, рост в три раза), Челябинская область (550 миллионов рублей, рост в полтора раза), Свердловская область (450 миллионов рублей, рост в полтора раза).

"Мы наблюдаем постоянный рост выдач на ИЖС начиная с осени прошлого года. После декабрьского всплеска рынок не увидел сезонного снижения интереса в зимний период — наоборот, в январе — феврале он увеличивался, набирая обороты к весенне-летнему периоду. Ожидаем, что частное домостроение будет и дальше развиваться опережающими темпами, этому способствуют общий тренд в пользу данного формата и разнообразие льготных ипотечных программ", — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

В большинстве случаев ипотечные кредиты в Банке ДОМ.РФ оформлялись по программам "Семейная ипотека" и "Льготная ипотека" — около 80 процентов в равном распределении. В 11 процентах случаев оформлялась ИТ-ипотека, 2,5 процента составляет доля кредитов, выданных по стандартной рыночной программе.

Программы кредитования ИЖС Банк ДОМ.РФ впервые запустил в 2021 году и за это время выдал кредитов на индивидуальное жилищное строительство на сумму 55,6 миллиарда рублей — 11,6 тысячи семей улучшили свои жилищные условия.