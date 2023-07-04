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Новикомбанк вручил специальный приз участнику форума "Инженеры будущего"

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инженер научно-технического управления АО "Концерн "Созвездие" Евгений Маренков стал лауреатом специальной номинации "Инженерный авангард", учрежденной опорным банком Госкорпорации Ростех в рамках форума "Инженеры будущего". Приз вручается за непрерывное развитие компетенций, постоянное обучение и победы на профессиональных конкурсах специалисту, чьи знания и умения направлены на укрепление технологического суверенитета страны.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Лауреатом номинации в 2023 году стал 25-летний Евгений Маренков, инженер НТУ-542 АО "Концерн "Созвездие", входящего в Воронежское региональное отделение Союза машиностроителей России. Победитель успешно решает научные, технические и производственные задачи, обладая профессиональными знаниями и навыками, и является одним из наиболее ярких специалистов Концерна.

Евгений Маренков непосредственно участвует в разработке, модернизации и производстве перспективных изделий, выпускаемых АО "Концерн "Созвездие". Молодой специалист представляет интересы предприятия на научно-технических площадках и форумах и проявляет хорошие организаторские способности. В этом году Евгений закончил обучение в магистратуре Воронежского государственного университета.

Также Евгений Маренков завоевал первое место в конкурсе для молодых ученых и специалистов АО "Концерн "Созвездие" на соискание премии им. К.Я. Петрова и получил первую премию на Всероссийском конкурсе научно-исследовательских работ граждан Российской Федерации в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

"Как опорный банк Ростеха мы активно поддерживаем инициативы СоюзМаш по подготовке кадров новой формации и программ профориентации молодежи, поскольку этот вопрос является одним из ключевых для развития конкурентоспособности отечественной продукции на мировом рынке. Привлечение молодых талантливых сотрудников, будущей опоры страны, на промышленные предприятия позволит нарастить и закрепить лидерство России в глобальном научно-технологическом развитии", — отметила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Специальная номинация "Инженерный авангард", присуждаемая за "верность призванию и стремление к совершенству", была учреждена Новикомбанком в 2022 году. Опорный банк Ростеха является официальным партнером форума "Инженеры будущего".

Форум является крупнейшей ежегодной образовательной площадкой для молодежи и одним из важнейших проектов Союза машиностроителей России (СМР). Он традиционно поддерживается Новикомбанком. За все дни работы "Инженеров будущего-2023" в мероприятиях приняли участие порядка 1000 молодых инженеров промышленных предприятий, аспирантов и студентов 26 вузов из 56 регионов России, а также представители 73 стран. Более 300 спикеров, в том числе и представители Новикомбанка, поделились своим опытом и практическими знаниями со слушателями 15 факультетов в рамках образовательной программы. Также для участников было проведено около 200 мероприятий культурно-спортивной программы, экскурсий и мастер-классов.

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