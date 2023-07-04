Руководство Самарского филиала "Т Плюс" оценило дипломные работы выпускников СамГТУ

На теплоэнергетическом факультете Самарского Государственного технического университета состоялась защита дипломных работ выпускников, экзаменационную комиссию возглавил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов. Также в ее состав вошли главный инженер энергокомпании Андрей Филиппов и технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Дипломные работы защитили свыше 40 выпускников кафедры "Тепловые электрические станции". Студенты представили проекты по реконструкции и дальнейшему развитию Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, а также таких теплоисточников как Стерлитамакская ТЭЦ и ТЭС Куйбышевского НПЗ.
"Благодарю преподавателей СамГТУ за достойный уровень подготовки выпускников. В большинстве дипломных работ рассмотрены актуальные для энергоотрасли вопросы. Энергокомпания всегда заинтересована в привлечении грамотных амбициозных молодых людей, желающих связать свою жизнь с большой энергетикой. Мы готовы предоставить выпускникам возможность освоения профессии на производственных предприятиях компании", — сказал директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.
"Т Плюс" давно и эффективно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. При участии компании на базе теплоэнергетического факультета работает проект "Школа молодого энергетика". На базе ТЭФ в СамГТУ четыре года действует лабораторный комплекс, созданный "Т Плюс". Это первая совместная исследовательская площадка вуза и компании в регионе, которая позволяет молодым ученым заниматься наукой в сфере энергетики. Кроме того, специалисты компании регулярно проводят встречи и экскурсии на производственные объекты, где подробно рассказывают студентам о реальностях и существующих потребностях в отрасли.
Последние комментарии
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.
Прочитала статью, ну Парамзин вообще бессовестный, мы итак покупаем воду чтобы готовить и пить. А за воду для хоз.нужд оплачиваем дороже чем в городе. И он говорит что это не проблема пойти и купить воды. Он сам в Калинке живёт и до ДУ ему нет дела!