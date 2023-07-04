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Руководство Самарского филиала "Т Плюс" оценило дипломные работы выпускников СамГТУ

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На теплоэнергетическом факультете Самарского Государственного технического университета состоялась защита дипломных работ выпускников, экзаменационную комиссию возглавил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов. Также в ее состав вошли главный инженер энергокомпании Андрей Филиппов и технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дипломные работы защитили свыше 40 выпускников кафедры "Тепловые электрические станции". Студенты представили проекты по реконструкции и дальнейшему развитию Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, а также таких теплоисточников как Стерлитамакская ТЭЦ и ТЭС Куйбышевского НПЗ.

"Благодарю преподавателей СамГТУ за достойный уровень подготовки выпускников. В большинстве дипломных работ рассмотрены актуальные для энергоотрасли вопросы. Энергокомпания всегда заинтересована в привлечении грамотных амбициозных молодых людей, желающих связать свою жизнь с большой энергетикой. Мы готовы предоставить выпускникам возможность освоения профессии на производственных предприятиях компании", — сказал директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.

"Т Плюс" давно и эффективно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. При участии компании на базе теплоэнергетического факультета работает проект "Школа молодого энергетика". На базе ТЭФ в СамГТУ четыре года действует лабораторный комплекс, созданный "Т Плюс". Это первая совместная исследовательская площадка вуза и компании в регионе, которая позволяет молодым ученым заниматься наукой в сфере энергетики. Кроме того, специалисты компании регулярно проводят встречи и экскурсии на производственные объекты, где подробно рассказывают студентам о реальностях и существующих потребностях в отрасли.

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