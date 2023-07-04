Руководство Самарского филиала "Т Плюс" оценило дипломные работы выпускников СамГТУ

На теплоэнергетическом факультете Самарского Государственного технического университета состоялась защита дипломных работ выпускников, экзаменационную комиссию возглавил директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов. Также в ее состав вошли главный инженер энергокомпании Андрей Филиппов и технический директор — главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Дипломные работы защитили свыше 40 выпускников кафедры "Тепловые электрические станции". Студенты представили проекты по реконструкции и дальнейшему развитию Самарской ТЭЦ, Новокуйбышевской ТЭЦ-1, а также таких теплоисточников как Стерлитамакская ТЭЦ и ТЭС Куйбышевского НПЗ.

"Благодарю преподавателей СамГТУ за достойный уровень подготовки выпускников. В большинстве дипломных работ рассмотрены актуальные для энергоотрасли вопросы. Энергокомпания всегда заинтересована в привлечении грамотных амбициозных молодых людей, желающих связать свою жизнь с большой энергетикой. Мы готовы предоставить выпускникам возможность освоения профессии на производственных предприятиях компании", — сказал директор Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Александр Гришатов.

"Т Плюс" давно и эффективно взаимодействует с профильным факультетом СамГТУ, помогая абитуриентам и выпускникам определиться с местом работы. При участии компании на базе теплоэнергетического факультета работает проект "Школа молодого энергетика". На базе ТЭФ в СамГТУ четыре года действует лабораторный комплекс, созданный "Т Плюс". Это первая совместная исследовательская площадка вуза и компании в регионе, которая позволяет молодым ученым заниматься наукой в сфере энергетики. Кроме того, специалисты компании регулярно проводят встречи и экскурсии на производственные объекты, где подробно рассказывают студентам о реальностях и существующих потребностях в отрасли.