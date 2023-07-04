В Самаре Роспатент и ФИПС обучат местных товаропроизводителей защите интеллектуальной собственности

В четверг, 6 июля, Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области проведут в Самаре обучающий семинар "Региональные бренды России - новые точки роста".

На семинаре специалисты Роспатента и ФИПС простым языком расскажут представителям регионального бизнес-сообщества о таких объектах интеллектуальной собственности как географическое указание (ГУ) и наименование места происхождения товара (НМПТ).

В том числе:

— о конкурентных преимуществах для предприятий, которые дает регистрация этих обозначений;

— об отличиях между ГУ и НМПТ;

— о том, как правильно подать заявку на регистрацию ГУ и НМПТ в том числе, в электронном виде;

— о пошлинах за регистрацию ГУ и НМПТ, а также льготах по их уплате;

— о мировом опыте использования ГУ и НМПТ, трендах развития этих объектов интеллектуальной собственности в России.

Время проведения семинара: с 10.00 до 14.00 часов (регистрация участников с 9.30 часов).

Место проведения: г. Самара, ул. Скляренко, 20, актовый зал (3 этаж).

Организатор: Министерство промышленности и торговли Самарской области.

Докладчики: представители Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС).

Семинар проводится на безвозмездной основе. Вход в здание осуществляется с предъявлением паспорта гражданина РФ или по служебному удостоверению.

Чем полезна регистрация ГУ или НМПТ?

Любой бизнес, особенно начинающий, "встающий на ноги", стремится завоевывать новые рынки, перейти с регионального на федеральный, а потом и на международный уровень.

При этом в процессе развития такие предприниматели могут столкнуться с интересами крупных предприятий, обладающих значительными административными и финансовыми ресурсами. И тогда их юристы проверяют наличие у конкурента зарегистрированных товарных знаков, патентов, географического указания и НМПТ.

Если предприниматель своевременно не озаботился регистрацией принадлежащей ему интеллектуальной собственности, то впоследствии он может столкнуться с большими проблемами, и даже потерять бизнес. Конкуренты могут зарегистрировать его товарный знак на себя, запатентовать чужую разработку или начать копировать созданную не ими продукцию. В таких случаях возможны долговременные судебные тяжбы, истощающие бизнес.

Поэтому перед выводом своей продукции на рынок, предпринимателю необходимо подумать о защите своих прав на объекты интеллектуальной собственности - зарегистрировать товарный знак, ГУ или НМПТ и т. д.

Сам факт регистрации создает возможность для безопасного развития бизнеса, создает условия для притока инвестиций. Это гарантия того, что когда бренд станет известным в широких кругах, он будет всесторонне защищен.