В Самаре Роспатент и ФИПС обучат местных товаропроизводителей защите интеллектуальной собственности

В четверг, 6 июля, Роспатент и Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) при поддержке министерства промышленности и торговли Самарской области проведут в Самаре обучающий семинар "Региональные бренды России - новые точки роста".
На семинаре специалисты Роспатента и ФИПС простым языком расскажут представителям регионального бизнес-сообщества о таких объектах интеллектуальной собственности как географическое указание (ГУ) и наименование места происхождения товара (НМПТ).
В том числе:
— о конкурентных преимуществах для предприятий, которые дает регистрация этих обозначений;
— об отличиях между ГУ и НМПТ;
— о том, как правильно подать заявку на регистрацию ГУ и НМПТ в том числе, в электронном виде;
— о пошлинах за регистрацию ГУ и НМПТ, а также льготах по их уплате;
— о мировом опыте использования ГУ и НМПТ, трендах развития этих объектов интеллектуальной собственности в России.
Время проведения семинара: с 10.00 до 14.00 часов (регистрация участников с 9.30 часов).
Место проведения: г. Самара, ул. Скляренко, 20, актовый зал (3 этаж).
Организатор: Министерство промышленности и торговли Самарской области.
Докладчики: представители Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Семинар проводится на безвозмездной основе. Вход в здание осуществляется с предъявлением паспорта гражданина РФ или по служебному удостоверению.
Чем полезна регистрация ГУ или НМПТ?
Любой бизнес, особенно начинающий, "встающий на ноги", стремится завоевывать новые рынки, перейти с регионального на федеральный, а потом и на международный уровень.
При этом в процессе развития такие предприниматели могут столкнуться с интересами крупных предприятий, обладающих значительными административными и финансовыми ресурсами. И тогда их юристы проверяют наличие у конкурента зарегистрированных товарных знаков, патентов, географического указания и НМПТ.
Если предприниматель своевременно не озаботился регистрацией принадлежащей ему интеллектуальной собственности, то впоследствии он может столкнуться с большими проблемами, и даже потерять бизнес. Конкуренты могут зарегистрировать его товарный знак на себя, запатентовать чужую разработку или начать копировать созданную не ими продукцию. В таких случаях возможны долговременные судебные тяжбы, истощающие бизнес.
Поэтому перед выводом своей продукции на рынок, предпринимателю необходимо подумать о защите своих прав на объекты интеллектуальной собственности - зарегистрировать товарный знак, ГУ или НМПТ и т. д.
Сам факт регистрации создает возможность для безопасного развития бизнеса, создает условия для притока инвестиций. Это гарантия того, что когда бренд станет известным в широких кругах, он будет всесторонне защищен.
Последние комментарии
такие встречи всегда оказывают благотворное воздействие на взаимодействие сбера и регионом,я думаю их нужно проводить чаще
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
Где были надзорные и согласующие органы? Почему нет возбуждений по данному вопросу? Опять крышуют мошенничество?
Жаль конечно! Банкротство можно избежать и тем более избежать запросто, если показатели рентабельности повысить раз в десяток, т.е. выйти на уровень 30-40%. Нужно снизить издержки на микроклимат, электроэнергию, а для этого нужно поставить на территории птицефабрики оборудование по безотходной переработке безопасным экологическим способом углеродсодержащих отходов требуемой производительностью. Например переработка 25 тонн ТБО, подстилочного помета по сухому веществу выдаст электроэнергии 80 Мвт, это не считая тепловой энергии в том же количестве. Можно сделать птицефабрику абсолютно экологически безопасной для окружающей среды, не будет даже6 запаха.