Пенсионерка из Самарской области набирала сотрудников в "липовый" ЧОП

В Сергиевском районе Самарской области вынесли приговор пенсионерке, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Ранее женщина под видом сотрудницы ЧОПа позвонила в центр занятости населения Нижегородской области и сообщила о вакансиях охранников. После этого к ней обратились два соискателя. Пенсионерка сказала им, что для трудоустройства необходимо оформить удостоверение частного охранника за 15 тыс. рублей. Потерпевшие согласились и перевели деньги на банковскую карту мошенницы.
Суд назначил женщине два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...
Жулик на жулике сидит и жуликом погоняет. А реально пострадал промышленный потенциал Самарской области.
Маловато судья оценили такой беспредел...
Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...