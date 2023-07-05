Пенсионерка из Самарской области набирала сотрудников в "липовый" ЧОП

В Сергиевском районе Самарской области вынесли приговор пенсионерке, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее женщина под видом сотрудницы ЧОПа позвонила в центр занятости населения Нижегородской области и сообщила о вакансиях охранников. После этого к ней обратились два соискателя. Пенсионерка сказала им, что для трудоустройства необходимо оформить удостоверение частного охранника за 15 тыс. рублей. Потерпевшие согласились и перевели деньги на банковскую карту мошенницы.

Суд назначил женщине два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.