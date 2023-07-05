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Суды Происшествия

Пенсионерка из Самарской области набирала сотрудников в "липовый" ЧОП

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сергиевском районе Самарской области вынесли приговор пенсионерке, которую признали виновной в мошенничестве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Ранее женщина под видом сотрудницы ЧОПа позвонила в центр занятости населения Нижегородской области и сообщила о вакансиях охранников. После этого к ней обратились два соискателя. Пенсионерка сказала им, что для трудоустройства необходимо оформить удостоверение частного охранника за 15 тыс. рублей. Потерпевшие согласились и перевели деньги на банковскую карту мошенницы.

Суд назначил женщине два года и два месяца лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

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