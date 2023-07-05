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Прогноз по кредитному рейтингу Новикомбанка улучшен до "позитивного"

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сразу два ведущих независимых агентства подтвердили высокие рейтинги опорного банка Госкорпорации Ростех. Агентство АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу до "Позитивного", подтвердив его на высоком уровне "A+(RU)". Изменение прогноза на "Позитивный" предполагает с большой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, отмечается в отчете Агентства. НКР также подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на одну ступень выше — на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

Фото: предоставлено Новикомбанком

Независимые эксперты как АКРА, так и НКР отметили, что Новикомбанк занимает высокие позиции в банковской системе РФ. В рамках рыночной ниши и специализации банка, которая заключается в комплексном обслуживании промышленных предприятий, сформирован кредитный портфель хорошего качества. Конкурентная роль банка поддерживается интеграцией в расчетные и кредитные операции акционера — Госкорпорации Ростех. При этом, как отмечается в пресс-релизах агентств, растет доля кредитования, не связанного с акционером.

По мнению рейтинговых агентств, банк характеризуется качественным брендом, устойчивым бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, адекватной оценкой по фондированию и ликвидности. Отмечаются высокие показатели рентабельности банка, его низкая склонность к риску и приемлемая концентрация фондирования. Аналитики подчеркивают также, что в 2022 году, в условиях ухудшения операционной среды и снижения рентабельности в российской банковской системе в целом, Новикомбанк удержал высокие значения чистой процентной маржи и рентабельности.

Улучшение прогноза до "Позитивного" агентством АКРА предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Долгосрочной стратегией развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую систему материнской структуры, — поясняют в АКРА. Одновременно с этим Новикомбанк продолжит отмеченную в отчетах агентств работу по диверсификации фондирования и кредитно-гарантийного портфеля. Это позволит и далее приумножать объем активов банка и его операционных доходов.

Аналитики отмечают, что участие банка в реализации государственных программ по поддержке системообразующих предприятий стало одним из факторов роста объема его активов — по итогам года более чем на 25%. Эксперты подчеркивают стратегическую важность обслуживаемых Новикомбанком предприятий для государства и не ожидают снижения его рыночных позиций в среднесрочной перспективе.

"Мы благодарны агентствам за достойную оценку нашей деятельности, ключевое направление которой — финансовая поддержка предприятий высокотехнологичных отраслей в условиях любой политико-экономической конъюнктуры. Каждое движение вверх рейтинга Новикомбанка не только свидетельствует об эффективности утвержденной акционером бизнес-модели, но и дает нам дополнительные возможности по привлечению средств, которые идут на поддержку промышленности, остро нуждающейся в ресурсах. Дальнейшие шаги независимых агентств в данном направлении позволят нам наращивать на оптимальных условиях финансирование проектов по достижению технологической независимости страны", — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

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