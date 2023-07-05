Прогноз по кредитному рейтингу Новикомбанка улучшен до "позитивного"

Сразу два ведущих независимых агентства подтвердили высокие рейтинги опорного банка Госкорпорации Ростех. Агентство АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу до "Позитивного", подтвердив его на высоком уровне "A+(RU)". Изменение прогноза на "Позитивный" предполагает с большой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12-18 месяцев, отмечается в отчете Агентства. НКР также подтвердило кредитный рейтинг Новикомбанка на одну ступень выше — на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

Независимые эксперты как АКРА, так и НКР отметили, что Новикомбанк занимает высокие позиции в банковской системе РФ. В рамках рыночной ниши и специализации банка, которая заключается в комплексном обслуживании промышленных предприятий, сформирован кредитный портфель хорошего качества. Конкурентная роль банка поддерживается интеграцией в расчетные и кредитные операции акционера — Госкорпорации Ростех. При этом, как отмечается в пресс-релизах агентств, растет доля кредитования, не связанного с акционером.

По мнению рейтинговых агентств, банк характеризуется качественным брендом, устойчивым бизнес-профилем, сильной позицией по капиталу, адекватной оценкой по фондированию и ликвидности. Отмечаются высокие показатели рентабельности банка, его низкая склонность к риску и приемлемая концентрация фондирования. Аналитики подчеркивают также, что в 2022 году, в условиях ухудшения операционной среды и снижения рентабельности в российской банковской системе в целом, Новикомбанк удержал высокие значения чистой процентной маржи и рентабельности.

Улучшение прогноза до "Позитивного" агентством АКРА предполагает с высокой долей вероятности повышение рейтинга на горизонте 12-18 месяцев. Долгосрочной стратегией развития банка предусмотрено дальнейшее укрепление его позиций как универсальной кредитной организации, глубоко интегрированной в финансовую систему материнской структуры, — поясняют в АКРА. Одновременно с этим Новикомбанк продолжит отмеченную в отчетах агентств работу по диверсификации фондирования и кредитно-гарантийного портфеля. Это позволит и далее приумножать объем активов банка и его операционных доходов.

Аналитики отмечают, что участие банка в реализации государственных программ по поддержке системообразующих предприятий стало одним из факторов роста объема его активов — по итогам года более чем на 25%. Эксперты подчеркивают стратегическую важность обслуживаемых Новикомбанком предприятий для государства и не ожидают снижения его рыночных позиций в среднесрочной перспективе.

"Мы благодарны агентствам за достойную оценку нашей деятельности, ключевое направление которой — финансовая поддержка предприятий высокотехнологичных отраслей в условиях любой политико-экономической конъюнктуры. Каждое движение вверх рейтинга Новикомбанка не только свидетельствует об эффективности утвержденной акционером бизнес-модели, но и дает нам дополнительные возможности по привлечению средств, которые идут на поддержку промышленности, остро нуждающейся в ресурсах. Дальнейшие шаги независимых агентств в данном направлении позволят нам наращивать на оптимальных условиях финансирование проектов по достижению технологической независимости страны", — подчеркнула Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.