В Сызрани 19-летний парень сделал две "закладки" и получил шесть лет колонии

Сызранский городской суд рассмотрел уголовное дело 19-летнего парня, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В ноябре 2022 г. неоднократно судимый молодой человек в мессенджере договорился с неизвестным о заработке на наркотиках. После этого сызранец сделал две "закладки", отправил их координаты сообщнику и был задержан.

Суд приговорил парня к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.