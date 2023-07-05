В Сызрани 19-летний парень сделал две "закладки" и получил шесть лет колонии

Сызранский городской суд рассмотрел уголовное дело 19-летнего парня, которого обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В ноябре 2022 г. неоднократно судимый молодой человек в мессенджере договорился с неизвестным о заработке на наркотиках. После этого сызранец сделал две "закладки", отправил их координаты сообщнику и был задержан.
Суд приговорил парня к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима.
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