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В Банке ДОМ.РФ рассказали о городах — лидерах по количеству открытых вкладов

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк ДОМ.РФ рассказал, в каких городах клиенты чаще всего открывали вклады в этом году. Тройку лидеров возглавили Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Также верхние строчки в рейтинге заняли Пенза, Воронеж, Самара, Тольятти, Уфа, Краснодар, Челябинск и Ростов-на-Дону.

Фото: ДОМ.РФ

Средний размер вклада — 790 тысяч рублей. По этому показателю распределение городов в рейтинге было следующим: Москва, Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Екатеринбург, Уфа, Тула, Красноярск и Новосибирск. Отмечается, что основная часть клиентов размещают средства на депозите сроком на 1 год (39 процентов) и на 6 месяцев (28 процентов). 15 процентов вкладчиков размещают деньги на три года, и 9 процентов — на три месяца.

Как рассказал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков, с начала 2023 года количество открытых вкладов в банке более чем в полтора раза превысило прошлогодние показатели.

"Рост популярности связан с текущим состоянием рынка, а именно с возвращением людей к сберегательной модели поведения и стабилизацией процентных ставок по сберегательным продуктам. Кроме того, многие люди видят в крупных банках надежный инструмент для увеличения своих сбережений", — отметил Алексей Косяков.

Представитель банка уточнил, что основная часть клиентов предпочитает диверсифицировать портфель, поэтому комбинируют классический срочный вклад с накопительным счетом с возможностью без ограничений пополнять и снимать средства.

Вклад-конструктор "Мой Дом" является наиболее востребованным продуктом в Банке ДОМ.РФ. Он дает клиентам возможность самостоятельно выбирать условия, которые им подходят с учетом их потребностей, а также подходов к размещению. В этом году средний возраст клиента-вкладчика составляет 53 года, в первом полугодии 2022 года он составлял 59 лет.

Абсолютное большинство клиентов оформляют депозиты в рублях (более 95 процентов). В то же время отмечается рост интереса к размещению в юанях. По сравнению с июлем прошлого года количество таких депозитов выросло в 3,5 раза.

Более подробная информация об оформлении депозитных продуктов изложена по ссылке.

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