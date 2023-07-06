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Новикомбанк поддержит предпринимателей Нижегородской области

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новикомбанк расширяет сотрудничество с Гарантийным фондом Нижегородской области. Опорный банк Госкорпорации Ростех победил в конкурсе на право размещения депозитов Агентства по развитию системы гарантий Нижегородской области (АРСГ НО).

Фото: предоставлено Новикомбанком

Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области обеспечивает доступ субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) к финансовым ресурсам, развивает инфраструктуру гарантийной поддержки бизнеса Нижегородской области. Так, организация предоставляет поручительства по обязательствам МСП, а также оказывает услуги информационно-консультационной поддержки.

Соглашение о размещении средств агентства на депозите Новикомбанка было подписано по итогам конкурса среди коммерческих банков, соответствующих специальным критериям. Отбор проводился в формате аукциона на Московской бирже.

"АНО "АРСГ НО" — это еще один наш клиент, который использует преимущества размещения средств на банковских депозитах. Сотрудничество с банком по данному направлению обеспечивает поступление дополнительной ликвидности для организации. Мы надеемся, что таким образом будут реализованы многие проекты предприятий Нижегородской области по повышению конкурентоспособности и импортозамещению", — прокомментировала управляющий филиалом Новикомбанка в Нижнем Новгороде Марина Моисеева.

АНО "АРСГ НО" было учреждено Правительством Нижегородской области в 2009 году и реализует нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в части гарантийной финансовой поддержки.

Отметим, что АРСГ НО одним из первых в России стало применять инструмент размещения средств через Московскую биржу. Размещение средств гарантийного капитала в депозитах надежного банка позволяет агентству увеличить размер капитала и улучшить финансовую устойчивость.

Новикомбанк также сотрудничает с агентством по программе предоставления поручительств по кредитным договорам и по договорам о предоставлении банковских гарантий. При поддержке агентства клиенты банка смогли привлечь финансирование на развитие бизнеса.

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