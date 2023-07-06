Троих жителей Самарской области осудили за поджог дома

В Сергиевском районе Самарской области суд рассмотрел уголовное дело о поджоге дома. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В мае 2023 г. трое местных жителей 27-34 лет выпивали вместе. В какой-то момент один из приятелей — неоднократно судимый 27-летний мужчина решил отомстить знакомому, заявившему на него в полицию.
Злоумышленники поехали в пос. Нива, облили бензином и подожгли угол дома, в котором находилась квартира потерпевшего. Благодаря местным жителям, пожар потушили.
Суд приговорил одного из поджигателей к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима, двое других получили от года и восьми месяцев до двух лет лишения свободы условно.
Последние комментарии
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Строительная 7 это другой конец города. А света не было с 18-00 до 22-30 в другой части города. И то выборочно. Так где же всё-таки была авария?!!!
Деньги не пахнут вот адвокаты и пашут...